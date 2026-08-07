Svi volimo magnezijum zbog njegovih brojnih dobrobiti, uključujući ublažavanje bolova u mišićima, smanjenje umora i nesanice i regulaciju nivoa šećera i krvnog pritiska.

Međutim, uzimanje magnezijuma u obliku dodatka ishrani nije jedini način da telo dobije ovaj esencijalni mikronutrijent. Ovaj mineral dostupan je i u obliku ,,magnezujumovog ulja”, koje se nanosi direktno na kožu. (Naravno, podrazumeva se da biste magnezijum trebali da unosite i ishranom.)

Korišćenje magnezijumovog ulja na područjima tela koja se osećaju ,,teško” ili zahtevaju limfnu drenažu, posebno na nogama, brzo postaje omiljeni način primene ovog proizvoda. Zagovornici tvrde da rezultira zategnutim, glatkim nogama koje su manje natečene, bolne i upaljene. U nastavku saznajte više o magnezijumovom ulju i kako ga pravilno koristiti.

Šta je magnezijumovo ulje?

Izraz ,,magnezijumovo ulje” pomalo je zavaravajući – zapravo nije reč o ulju u pravom smislu reči, već o rastvoru magnezijum hlorida u vodi. Iako na dodir može delovati blago ,,uljano”, ne pruža nikakve hidratantne ili negujuće efekte na kožu.

Kako koristiti magnezijumovo ulje?

Primena magnezijuma putem kože (transdermalno) može pomoći u poboljšanju nivoa magnezijuma u telu, iako naučni dokazi o njegovoj apsorpciji kroz kožu još uvik nisu dovoljni. Ipak, neka istraživanja sugerišu da primena magnezijumovog ulja direktno na ruke, noge i trup može pomoći u smanjenju boli i upale. Takođe se veruje – iako zasad bez naučne potvrde – da utrljavanje u stopala može da podstakne bolji san.

Magnezijumovo ulje za noge

Dok postoje određeni dokazi da lokalna primena magnezijuma može pomoći zglobovima i živcima, još uvek nema dovoljno istraživanja koja povezuju magnezijumovo ulje sa efektom na limfni sistem.

Uprkos tome, pokušaj masaže limfne drenaže sa magnezijumovim uljem verovatno neće štetiti. U najmanju ruku, svaka samomasaža deluje opuštajuće i prijatno. Nanošenje magnezijumovog ulja na kožu pre masaže može dodatno da pojača efekat masažnih pokreta.

Kako izvesti limfnu masažu sa magnezijumovim uljem

Bez obzira da li je reč o posledici intenzivnog vežbanja, problema sa cirkulacijom ili letnjih vrućina – svi s vremena na vreme osećamo težinu i oticanje u nogama. Uz dovoljan unos vode i držanje nogu u povišenom položaju, masaža nogu magnezijumovim uljem može da pomogne u ublažavanju nelagode i otoka.

Pravilna limfna drenažna masaža uvek započinje stimulacijom limfnih čvorova, koji se nalaze na vratu, ispod pazuha, u preponama, iza kolena, na gležnjevima i u području abdomena, ali ako nemate dovoljno vremena, možete se fokusirati isključivo na područje nogu.

Kako biste podstakli bolju apsorpciju magnezijumovog ulja, prvo pripremite kožu suvim četkanjem, čime ćete podstaći cirkulaciju, a zatim utrljajte ulje u noge čvrstim pokretima prema gore – počevši od stopala i gležnjeva pa sve do bedara. Pritom pritisak ne bi trebao da bude prejak, ali bi trebao da bude dovoljno snažan da pokrene tečnosti i opusti mišiće.

Ulje masirajte u kožu 15 do 20 minuta. Imajte na umu da magnezijumovo ulje ne hidrira, pa biste nakon masaže mogli naneti dodatno hranjivo ulje za telo ili hidratantnu kremu. Takođe, važno je piti puno vode pre i nakon bilo koje vrste masaže, a izbegavati namirnice koje mogu da uzrokuju upalu i alkoholna pića kako biste dodatno podstakli detoksikaciju organizma, prenosi Vogue.

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