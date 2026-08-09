Šminka, kada znate kako da je koristite, ima gotovo magičnu moć da promeni proporcije lica bez trajnih estetskih intervencija. U tutorijalu koji je postao viralan na Instagramu, jedna kreatorka sadržaja pokazala je tri jednostavna koraka uz pomoć kojih usne izgledaju punije i definisanije.

Za ovu tehniku nisu vam potrebni brojni proizvodi ni komplikovano konturisanje - dovoljne su braon olovka za usne i sjaj sa efektom povećanja volumena.

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