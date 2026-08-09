Šminka, kada znate kako da je koristite, ima gotovo magičnu moć da promeni proporcije lica bez trajnih estetskih intervencija. U tutorijalu koji je postao viralan na Instagramu, jedna kreatorka sadržaja pokazala je tri jednostavna koraka uz pomoć kojih usne izgledaju punije i definisanije.
Za ovu tehniku nisu vam potrebni brojni proizvodi ni komplikovano konturisanje - dovoljne su braon olovka za usne i sjaj sa efektom povećanja volumena.
Blago pređite preko konture gornje usne
Prvi korak je da odaberete braon olovku ili nijansu koja je za ton tamnija od prirodne boje vaših usana. Zatim iscrtajte liniju tik iznad prirodne konture gornje usne, naročito u predelu Kupidonovog luka. Važno je da liniju produžite veoma suptilno kako bi usne izgledale punije, ali i dalje prirodno. Nema potrebe da crtate nekoliko milimetara izvan njihove prirodne ivice - nekoliko preciznih poteza sasvim je dovoljno.
Blago podignite uglove usana
Sledeći korak odnosi se na uglove usana. Istom olovkom povucite kratku liniju usmerenu naviše na svakom uglu.
Ovaj mali trik vizuelno produžava usne i sprečava da deluju spušteno, pa ceo oblik izgleda izduženije i blago podignuto. Kao i kod prvog koraka, ključ uspeha je u suptilnosti - previše izražene linije lako mogu delovati neprirodno.
Nanesite sjaj za usne sa efektom povećanja volumena
Za kraj, preko usana nanesite sjaj, idealno onaj koji sadrži peptide ili ima blagi efekat povećanja volumena. Njegova sjajna tekstura reflektuje svetlost i dodatno naglašava konture koje ste prethodno iscrtali olovkom, stvarajući utisak punijih usana.
Rezultat je, naravno, privremen i zasniva se na igri svetlosti, senke i pravilno naglašenih proporcija. Ipak, efekat je veoma uverljiv - usne izgledaju punije, a tri jednostavna koraka koja stoje iza ove optičke iluzije gotovo su neprimetna, objašnjava Elle.
Bonus video:
Komentari (0)