Jedna frizura koja bi trebala biti na vašem radaru prilikom biranja iduće frizure te odlaska u frizerski salon je "old money" bob.

Naime, reč je o frizuri koja se poigrava s estetikom "starog" novca, a radi se o elegantnom stilu prikrivenog luksuza koji je u poslednje vreme veoma popularan.

Razlikuje se od tihe luksuzne estetike po tome što nije samo suptilno šik, već unosi i vintindž vajb. Iz toga sledi da se estetika uključila u trendove frizure, a bob slavi klasičan oblik, s dodatnim lakiranjem i modernim izgledom.

Old money bob je klasičan oblik boba, ali se posebna pažnja posvećuje da bude ekstra sjajan, i da vrhovi budu tupo skraćeni. Bezvremenski je kroj koji izgleda kao savršena frizura bez napora, ali s modernim vajbom. Kratak je kroj, voluminozan, iznad ramena i pun. Poseduje punoću, s oblikovanjem oko prednje strane za onaj ekstra elegantni odskok.

Što se tiče šišanja ove frizure, obratite pažnju na punoću. Volumen u korenu daje skupocen utisak, dok tupi vrhovi nude sofisticiraniji zaokret. Važno je zadržati celi obod kose prilikom šišanja, fokusirajući oblikovanje samo oko lica. Na taj način pomažete da kosa izgleda gušće na krajevima, dok se i dalje kreće po licu za taj privlačan skok i oblik.

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