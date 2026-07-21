Postoje večeri kada ceo svet, makar na trenutak, diše istim ritmom – a upravo takva bila je sinoć, tokom finala Svetskog prvenstva u fudbalu. Kafići su bili ispunjeni navijačima, a pogledi su bili usmereni samo na teren i bodove.

Jedni su priželjkivali magiju Mesija, dok su drugi čekali da kamera uhvati osmeh Laminea Jamala (nove TikTok opsesije). Ipak, pored svih šarmantnih fudbalera i vatrenih navijača, najveću pažnju privukla je muzičarka Šakira, koja već godinama predstavlja neizostavan deo najvećeg fudbalskog spektakla. Nakon što je pesmom ,,Waka Waka (This Time for Africa)" obeležila Svetsko prvenstvo 2010. godine, a zatim i numerom ,,La La La (Brazil 2014)" nastavila svoju vezu sa fudbalom, ovog puta publiku je osvojila nastupom na poluvremenu finala.

Sa prepoznatljivom energijom, osmehom koji osvaja i koreografijom koja je podigla ceo stadion na noge, Šakira je još jednom pokazala zašto je jedan od najupečatljivijih izvođača. Ipak, pored nastupa, pažnju je privukao i njen autfit – spektakularna kreacija modne kuće ,,Roberto Cavalli".

Kultni dezen

Za ovu posebnu priliku, Šakira je još jednom poverenje ukazala modnoj kući ,,Roberto Cavalli", čije kreacije često bira za svoje najvažnije nastupe. Kreacija, iza koje stoji kreativni direktor brenda Fausto Puglisi, izrađena je od dvodelnog kompleta sa printom ,,Ray of Sunset", osmišljenim posebno za Šakiru.

Motiv predstavlja savremenu interpretaciju kultnog dezena ,,Ray of Gold" ove modne kuće, ali u toploj paleti nijansi zalaska sunca, obogaćenoj intenzivnim ružičastim akcentima. Kostim je ručno ukrašen sa više od 200.000 ,,Swarovski" kristala, a samo vezenje trajalo je više od 120 sati. Za njegovu izradu bilo je potrebno dve nedelje preciznog zanatskog rada, dok je pažljivo osmišljeni sklop ružičastih, narandžastih i citrin tonova stvarao utisak da svetlost obavija siluetu muzičarke pri svakom pokretu.

Povratak u prošlost

Možda najzanimljiviji detalj ove kreacije jeste njena povezanost sa jednom od najpoznatijih Šakirinih modnih era. Autfit je podsetio na onaj koji je nosila 2010. godine tokom nastupa na Svetskom prvenstvu u fudbalu uz pesmu ,,Waka Waka". Tada su dominirale jarke neonske boje, dok je ovog puta glavna inspiracija bila potpuno drugačija – topli tonovi zalaska sunca.

Ako će nam nešto nedostajati nakon završetka Svetskog prvenstva, osim, naravno, zgodnih fudbalera, biće to svi oni upečatljivi modni trenuci koji su pratili utakmice. A Šakirina kreacija definitivno se nalazi među onima o kojima će se najviše pričati, ističe Vogue.

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