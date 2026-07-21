Dua Lipa još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najbolje obučenih zvezda kada je u pitanju ulična moda.

Pevačica je prošetala u Njujorku u kombinaciji koja na prvi pogled deluje opušteno i jednostavno, ali je pažljivo odabranim komadima dobila prepoznatljivu dozu luksuza i nonšalancije.

U fokusu njenog izdanja bile su široke farmerke brenda Martine Rose iz kolekcije za proleće 2023. godine, koje je kombinovala sa kratkom majicom i lanenom košuljom brenda Polo Ralph Lauren. Košulju je ležerno ogrnula preko ramena, čime je dodatno naglasila opušteni, urbani karakter kombinacije.

Pevačica je autfit upotpunila komadima luksuznih brendova. Nosila je Chloé Fruits Pendant ogrlicu, Jacques Marie Mage Dealan naočare za sunce, EÉRA prsten, kao i Hermès svilenu maramu Les Murmures de la Forêt. U ruci je nosila i čuvenu Hermès Birkin 30 torbu, koja je celom izdanju dala dodatnu dozu luksuza.

Dua Lipa je i ovog puta pokazala da ume da spoji svakodnevne komade sa dizajnerskim detaljima, bez utiska da se previše trudila. Široke farmerke, kratka majica i ležerno ogrnuta košulja stvorili su opuštenu osnovu, dok su luksuzni aksesoari podigli ceo izgled.

Ni kada je reč o lepoti, pevačica nije preterivala. Kosu je nosila blago izlomljenu i prirodno stilizovanu, dok je šminka bila minimalna i sveža. Upravo je takav beauty izgled dodatno naglasio njenu ležernu modnu kombinaciju.

Dua Lipa tako još jednom potvrđuje da njen stil počiva na savršenom balansu između ulične mode i luksuza. Ona uspešno kombinuje široke krojeve, kratke majice i ležerne košulje sa skupocenim aksesoarima, stvarajući izgled koji je istovremeno moderan, opušten i veoma ličan.



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