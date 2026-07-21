Sigurno vam se nekada dogodilo da isečete svež krastavac, probate i shvatite da ima gorak ukus. Umesto da ga bacite, postoji jednostavan trik koji mnogi koriste kako bi ublažili gorčinu ili je neutralisali potpuno.

Postupak je veoma jednostavan. Odsecite mali deo vrha krastavca. Tim odsečenim delom počnite da trljate drugi kraj krastavca kružnim pokretima. Posle nekoliko sekundi primetićete belu penu koja se pojavljuje na površini. Isperite krastavac pod vodom. Odseite mali delić i ponovo probajte. Krastavac će imati lep ukus.

Na ukus krastavca mogu uticati i uslovi uzgoja, poput nedostatka vode, visokih temperatura ili stresa tokom rasta biljke.

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