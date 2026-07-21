Napravite ukusne hrskave tikvice iz rerne bez jaja i bez prženja. Uz kukuruzno brašno dobijaju zlatnu hrskavu koricu i savršene su kao lagan ručak, prilog ili večera. Recept koji vam dajemo svi obožavaju, pa će i deca rado početi da jedu tikvice.
HRSKAVE TIKVICE IZ RERNE
Sastojci:
2 srednje tikvice
4 kašike kukuruznog brašna
2 kašike pšeničnog brašna
1 kašičica suvog biljnog začina
1/2 kašičice soli
malo bibera
1 kašičica slatke mlevene paprike
malo belog luka u prahu (po želji)
3 kašike ulja
Priprema:
Tikvice operite i isecite na štapiće ili deblje kolutove, po želji. Blago ih posolite i ostavite 10 minuta da puste višak vode. Osušite ih papirnim ubrusom.
U posebnoj činiji pomešajte kukuruzno brašno, pšenično brašno, suvi začin, biber, mlevenu papriku i beli luk u prahu. Tikvice poprskajte uljem, uvaljajte u pripremljenu smesu tako da budu ravnomerno obložene sa svih strana. Poređajte ih u pleh obložen papirom za pečenje, vodeći računa da se komadi ne preklapaju, kako bi se lepo zapekli.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 220 stepeni oko 25–30 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju i hrskavu koricu.
Na polovini pečenja pažljivo ih okrenite kako bi se ravnomerno ispekle sa obe strane.
Poslužite tople, jer su tada najukusnije i najhrskavije. Odlično idu uz jogurt, beli luk, kečap ili drugi sos po želji.
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