Odmor bi trebalo da bude vreme za opuštanje, ali je za mnoge postao prilika za dokazivanje sopstvenog uspeha.

Pod uticajem perfekcionizma i kulture uspeha, slobodno vreme često podređujemo utisku koji ostavljamo na druge. Želja za tuđim odobravanjem i nekritičko korišćenje društvenih mreža vode nas ka stvaranju prividno savršenih trenutaka.

Na taj način, umesto stvarne regeneracije tela i uma, fokus se pomera na estetsku prezentaciju sopstvenog života.

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