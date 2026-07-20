Bivši španski fudbaler Žerard Pike pojavio se na finalu Svetskog prvenstva na stadionu „MetLife“ u Ist Raderfordu, gde je među glavnim zvezdama večeri nastupila njegova bivša žena Šakira.

Iako su mnogi verovali da neće prisustvovati događaju na kojem peva njegova bivša žena, kamere su ga prvo zabeležile ispred VIP ulaza, a zatim i na tribinama u društvu njihovih sinova, Milana i Saše.

Dok su Milan i Saša vidno uživali u majčinom nastupu i atmosferi na stadionu, Pike je tokom većeg dela večeri zadržao ozbiljan izraz lica dok je Šakira nastupala. Upravo taj detalj nije promakao korisnicima društvenih mreža, koji su njegovu reakciju brzo pretvorili u predmet brojnih šala i komentara.

Među najčešćim reakcijama našli su se komentari poput: „Karma ga je stigla“, „Šakira će zauvek biti veća zvezda od njega“ i „Od nekih stvari jednostavno ne možeš da pobegneš.“

Kolumbijska pevačica bila je jedna od glavnih zvezda spektakla. Tokom 11-minutnog nastupa, zajedno sa Burna Bojem izvela je zvaničnu himnu prvenstva „Dai Dai“, a njen nastup pratila je ogromna televizijska publika širom sveta.

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