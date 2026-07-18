Baš kao što na vreme menjate valutu i rezervišete putno osiguranje, proces potamnjivanja zahteva planiranje unapred.

„Danima pre izlaganja suncu, kožu morate održavati izuzetno hidriranom”, savetuje Kamila Pieroti, osnivačica i direktorka inovacija popularnog kozmetičkog brenda. Takođe je ključno da prethodno uradite temeljni piling tela, kako biste obezbedili glatku površinu za ravnomerno primanje boje.

Besprekorna hidratacija

Tajna dugotrajnog tena, bilo da je on prirodan ili iz bočice, krije se u svakodnevnoj i dubinskoj hidrataciji. Potražite bogate putere za telo, svilenkasta ulja i losione obogaćene hijaluronskom kiselinom koji će zaista nahraniti vašu kožu.

„Uvek obezbedite koži dodatnu hidrataciju pre, tokom i nakon sunčanja, jer je sunce drastično isušuje”, ističe Pieroti. Losioni za negu posle sunčanja (after-sun) su odlični jer vraćaju neophodnu vlagu koži oštećenoj UV zracima, stoga nastavite da ih koristite nedeljama po povratku sa mora.

Tuširanje mlakom vodom

Tuširanje u vreloj vodi sa kože skida njena prirodna ulja i dovodi do isušivanja. Svi vrlo dobro znamo da suva koža na kraju znači samo jedno: perutanje i brzo skidanje boje. Snizite temperaturu vode u tuš-kabini kako biste produžili vek trajanja svog preplanulog tena, a za dodatnu negu koristite bogate, hidratantne kreme za tuširanje.

Sprečite perutanje na vreme