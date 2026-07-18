Pored nedostatka svakodnevnog ispijanja omiljenog ledenog espresa s pogledom na pučinu, jedna od najiritantnijih stvari po povratku s odmora jeste brzina kojom vaš preplanuli ten bledi. Svi smo bili u toj situaciji: na plaži imate besprekoran bronzani sjaj, a onog trenutka kada izađete iz aviona, koža deluje umorno i barem tri nijanse svetlije.
Šta onda možete da učinite kako biste produžili taj dragoceni letnji efekat? U nastavku pročitajte najbolje trikove stručnjaka za održavanje preplanule boje, koji su podelili svoje proverene savete za Elle.
Priprema pre sunčanja
Baš kao što na vreme menjate valutu i rezervišete putno osiguranje, proces potamnjivanja zahteva planiranje unapred.
„Danima pre izlaganja suncu, kožu morate održavati izuzetno hidriranom”, savetuje Kamila Pieroti, osnivačica i direktorka inovacija popularnog kozmetičkog brenda. Takođe je ključno da prethodno uradite temeljni piling tela, kako biste obezbedili glatku površinu za ravnomerno primanje boje.
Besprekorna hidratacija
Tajna dugotrajnog tena, bilo da je on prirodan ili iz bočice, krije se u svakodnevnoj i dubinskoj hidrataciji. Potražite bogate putere za telo, svilenkasta ulja i losione obogaćene hijaluronskom kiselinom koji će zaista nahraniti vašu kožu.
„Uvek obezbedite koži dodatnu hidrataciju pre, tokom i nakon sunčanja, jer je sunce drastično isušuje”, ističe Pieroti. Losioni za negu posle sunčanja (after-sun) su odlični jer vraćaju neophodnu vlagu koži oštećenoj UV zracima, stoga nastavite da ih koristite nedeljama po povratku sa mora.
Tuširanje mlakom vodom
Tuširanje u vreloj vodi sa kože skida njena prirodna ulja i dovodi do isušivanja. Svi vrlo dobro znamo da suva koža na kraju znači samo jedno: perutanje i brzo skidanje boje. Snizite temperaturu vode u tuš-kabini kako biste produžili vek trajanja svog preplanulog tena, a za dodatnu negu koristite bogate, hidratantne kreme za tuširanje.
Sprečite perutanje na vreme
Ova stavka je tehnički najvažnija tokom samog boravka na suncu, ali je presudna za postpraznični period.
„Preporučujem izdašno nanošenje zaštitnog faktora na celo telo pre nego što uopšte obučete kupaći kostim ili odeću”, dodaje Pieroti. „Tako će, čak i ako se materijal pomeri, vaša koža ostati zaštićena, a vi ćete izbeći opekotine koje uništavaju boju.”
Piling kao saveznik
Znamo da zvuči kontradiktorno, ali ukoliko zaista želite da vam boja bledi postepeno, nežan piling je od presudnog značaja. Mrtve ćelije koje se zadržavaju na površini mogu učiniti vaš ten sivim i beživotnim, pa ih je potrebno suptilno ukloniti kako bi prava osunčana koža došla do izražaja. Melanin, koji zapravo daje tamni pigment, nalazi se dublje u epidermisu te blagi površinski piling neće skinuti vašu boju.
Hidratacija iznutra
Kao i kod svakog drugog pravila, redovan unos vode može znatno produžiti trajanje vašeg preplanulog tena.
Voda održava kožu zdravom, elastičnom i, što je najvažnije, dubinski hidriranom, stoga se pobrinite da svakodnevno pijete dovoljnu količinu tečnosti.
Iluminacija i suptilan sjaj
Isprobajte iluminirajući losion ili svetlucavo ulje za telo kako biste svojoj koži obezbedili dodatnu dozu sjaja i vizuelno istakli preostalu boju.
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