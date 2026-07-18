Leto je zaista posebno doba godine, ispunjeno viđanjem sa prijateljima i porodicom, putovanjima i provođenjem mnogo vremena na otvorenom.
Ali sva ta zabava ne ostavlja mnogo vremena za čišćenje. A ko uopšte ima energije za veliko spremanje kada je napolju pakleno toplo?
Dobra vest je da to i ne morate da radite.
Profesionalci za čišćenje su otkrili koje zadatke je najvažnije staviti na listu prioriteta tokom leta, kako bi vaš dom odisao svežinom i bio uredan uz mnogo manje truda.
Izbacujte smeće
Ništa ne stvara takav osećaj prljavštine u domu kao miris ugrejanog smeća.
Na sreću, ovaj zadatak zahteva minimalno vremena i truda. Neka vam pređe u naviku da izbacujete smeće svako veče nakon večere ili svako jutro pre polaska na posao.
Odmah čistite ono što se prospe
Iako svi očekujemo da se određena mesta u kući isprljaju, nepredviđeni neredi se ipak dešavaju, naročito kada imate kućne ljubimce i decu. Triš Duarte, predsednica i izvršna direktorka kompanije ,,MaidPro Temecula/Murrieta", predlaže da se pozabavite nepredviđenim neredom pre nego što se situacija pogorša.
„Obrišite ono što se prospe pre nego što stigne da upije i da se skori“, kaže Duarte za Real Simple. „Kako se ostaci hrane suše, oni se stvrdnjavaju, dok lepljivi otisci prstiju i prskanja postaju magneti za prašinu i prljavštinu. Pored toga, nezgode sa kućnim ljubimcima mogu ostaviti fleke i dugotrajne mirise.“
Zato nemojte čekati da uzmete ubruse i višenamensko sredstvo za čišćenje.
Držite nered u kuhinji pod kontrolom
Ako pokušavate da uspostavite redovnu rutinu čišćenja tokom toplih dana, Duartova savetuje da počnete od kuhinje. „Ostaci hrane, masnoća i mrvice brzo se nakupljaju na vrućini, što može dovesti do neprijatnih mirisa i privući štetočine“, objašnjava ona.
Ipak, imajte na umu da uz pravu strategiju ne morate da provodite previše vremena u ovom prostoru.
„Zamislite užurbanu restoransku kuhinju tokom večernje gužve. Ako bi linijski kuvari čekali ponoć da očiste sve odjednom, u kuhinji bi zavladao haos davno pre nego što poslednji gost ode“, kaže Duartova. „Umesto toga, oni primenjuju pravilo ’čisti usput’ – obrišu dasku za sečenje tu, počiste pod tamo, između porudžbina. Tretirajte svoj dom na isti način.“
Osvežite kupatila na brzinu
Duartova preporučuje da se sledeće pozabavite kupatilima. Ovo je posebno važno jer ove prostorije kriju mnogo klica, a niko ne želi da se razboli tokom letnjeg raspusta. „Brisanje lavaboa, toaleta i površina tuš-kabine u sekundi čini da jedna od najčešće korišćenih prostorija deluje čistije“, dodaje ona.
Međutim, ako živite u vlažnoj klimi ili vas prati obilje letnjih kiša, možda ćete želeti da prvo očistite kupatilo, kaže Ališa Sokolovski, predsednica i suizvršna direktorka kompanije ,,AspenClean". „Tokom posebno toplih i vlažnih dana, usmerite pažnju na područja sklona vlazi (kupatila, sudopere, kante za smeće), jer se buđ, plesan i mirisi brže nakupljaju“, objašnjava ona.
Sredite najprometnije delove kuće
Da li vam ovog leta dolazi mnogo gostiju? Kuća puna ljudi znači više klica i prljavštine u dnevnim sobama, hodnicima, predsobljima i prostorijama za druženje i odmor.
„Brzo brisanje poda ili usisavanje ovih delova kuće znači mnogo, naročito ako ljudi stalno ulaze i izlaze spolja“, napominje Sokolovska.
Ponovo naglašavamo, nema potrebe za detaljnim čišćenjem kuće od poda do plafona. Umesto toga, fokusirajte se na dovođenje u red ključnih prostora koji najviše utiču na vaš svakodnevni komfor.
Usisajte ili pometite glavne prolaze
Pravilno čišćenje podova može napraviti ogromnu razliku u opštoj čistoći vašeg doma. To je takođe ključno ako u kući imate nekoga ko pati od alergija. Duartova preporučuje da odvojite samo nekoliko minuta za usisavanje ili metenje glavnih prolaza.
„Dlake kućnih ljubimaca, uneta prljavština i mrvice čine da cela kuća izgleda prljavo, čak i kada je sve ostalo čisto“, kaže ona.
Napravite dvadesetominutno brzo spremanje
Ima dana kada jednostavno nemamo vremena, energije niti volje da temeljno čistimo svoje domove. Ali ako možete da izdvojite samo 15 do 20 minuta, Sokolovska kaže da možete napraviti veliku razliku.
„Izaberite jedan prostor koji treba najviše očistiti i koji će imati najveći uticaj na opšti utisak čistoće u vašem domu“, objašnjava ona. „To može biti čišćenje kuhinje, osvežavanje kupatila, usisavanje glavnih prolaza ili pranje samo jedne ture veša.“
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