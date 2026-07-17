Kada koža leti tamni, pigment nije jedino što se menja. Leto lako donosi sjaj i ujednačeniji preplanuli ten, ali i manje blistave tragove na koži, poput pojačanog lučenja sebuma i znojenja. Zanimljivo je da se leti koža i blago zadebljava. Sve te promene mogu dovesti do začepljenih pora, pogotovo ako je vaša koža sklona tom problemu i tokom ostatka godine.
Pitanje koje se u ovom periodu najčešće nameće jeste kako očistiti pore, a da pritom ne narušimo kožnu barijeru, koja je već dovoljno izložena stresu zbog sunca.
Koji piling koristiti leti?
Klasične, jače kiseline za eksfolijaciju, poput salicilne i glikolne, mogu izazvati crvenilo i iritacije, ali i povećati fotoosetljivost kože. Ako ostavimo hemijske eksfolijante po strani, sledeći nam na pamet možda padaju mehanički pilinzi. Međutim, eksfolijacija kože leti zahteva mnogo inovativniji i nežniji pristup.
Klasični pilinzi leti mogu naneti više štete nego koristi. To ipak ne znači da morate da trpite začepljene pore. Kada je reč o letnjoj rutini čišćenja pora, najbolji izbor je enzimski piling.
Enzimski piling leti donosi dva sjajna učinka
Enzimski piling je izuzetno blag. Deluje poput „pametnog” čistača pora i pruža dva načina delovanja zbog kojih ćete shvatiti zašto je upravo on najbolji izbor za letnju rutinu:
- Nežno uklanja mrtve ćelije bez povećanja osetljivosti kože, što ga čini idealnim izborom ako tražite efikasan piling za osetljivu kožu leti.
- Hidrira kožu dok je pročišćava. U trenutku kada enzimi razgrade proteine mrtvih ćelija kože na aminokiseline, vaša koža dobija i intenzivan efekat hidratacije zahvaljujući tim istim aminokiselinama, prenosi Vogue.
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