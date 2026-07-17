Kada koža leti tamni, pigment nije jedino što se menja. Leto lako donosi sjaj i ujednačeniji preplanuli ten, ali i manje blistave tragove na koži, poput pojačanog lučenja sebuma i znojenja. Zanimljivo je da se leti koža i blago zadebljava. Sve te promene mogu dovesti do začepljenih pora, pogotovo ako je vaša koža sklona tom problemu i tokom ostatka godine.

Pitanje koje se u ovom periodu najčešće nameće jeste kako očistiti pore, a da pritom ne narušimo kožnu barijeru, koja je već dovoljno izložena stresu zbog sunca.

Koji piling koristiti leti?

Klasične, jače kiseline za eksfolijaciju, poput salicilne i glikolne, mogu izazvati crvenilo i iritacije, ali i povećati fotoosetljivost kože. Ako ostavimo hemijske eksfolijante po strani, sledeći nam na pamet možda padaju mehanički pilinzi. Međutim, eksfolijacija kože leti zahteva mnogo inovativniji i nežniji pristup.

Klasični pilinzi leti mogu naneti više štete nego koristi. To ipak ne znači da morate da trpite začepljene pore. Kada je reč o letnjoj rutini čišćenja pora, najbolji izbor je enzimski piling.

Enzimski piling leti donosi dva sjajna učinka

Enzimski piling je izuzetno blag. Deluje poput „pametnog” čistača pora i pruža dva načina delovanja zbog kojih ćete shvatiti zašto je upravo on najbolji izbor za letnju rutinu:

Nežno uklanja mrtve ćelije bez povećanja osetljivosti kože, što ga čini idealnim izborom ako tražite efikasan piling za osetljivu kožu leti.





kože, što ga čini idealnim izborom ako tražite efikasan piling za osetljivu kožu leti. Hidrira kožu dok je pročišćava. U trenutku kada enzimi razgrade proteine mrtvih ćelija kože na aminokiseline, vaša koža dobija i intenzivan efekat hidratacije zahvaljujući tim istim aminokiselinama, prenosi Vogue.

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