Tokom leta mnogi ljudi žele preplanuli ten, ali i da zadrže mekoću i hidrataciju kože, pa sve češće koriste prirodne preparate za negu kao što je popularna marmelada za sunčanje.

Ovaj proizvod ne zamenjuje zaštitne kreme sa SPF faktorom, već služi kao dodatna nega koja omekšava kožu i pomaže da preplanuli ten izgleda lepše.

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Sastojci:

  • 100 ml maslinovog ulja
  • 50 g kakao butera
  • 30 ml orahovog ulja
  • 20 ml ulja šargarepe
  • 10 ml kokosovog ulja
  • nekoliko kapi eteričnog ulja po izboru (npr. vanila, narandža, lavanda)
  • staklena teglica sa poklopcem

Priprema:

Kakao buter se zajedno sa maslinovim i kokosovim uljem lagano topi na pari dok se ne dobije potpuno ujednačena smesa. Nakon toga se sklanja sa ringle i ostavlja da se malo prohladi.

U mlaku smesu dodaju se orahovo ulje i ulje šargarepe, pa se sve dobro izmeša. Po želji se može dodati nekoliko kapi eteričnog ulja radi prijatnijeg mirisa.

Gotova smesa se sipa u čistu staklenu teglicu i ostavlja da se stegne. Kada se ohladi, dobija kremastu teksturu koja se lakše razmazuje po koži.

Upotreba:

Pre izlaganja suncu nanosi se tanak sloj na kožu i ravnomerno razmazuje. Nakon kupanja ili dužeg boravka na suncu može se ponovo naneti kako bi koža ostala hidrirana i mekana.

Važno je naglasiti da ovaj preparat ne štiti od UV zračenja i ne može zameniti kreme sa zaštitnim faktorom. Pre sunčanja obavezno je koristiti SPF, posebno kod osetljive i svetle kože.

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