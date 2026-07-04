Priprema:

Kakao buter se zajedno sa maslinovim i kokosovim uljem lagano topi na pari dok se ne dobije potpuno ujednačena smesa. Nakon toga se sklanja sa ringle i ostavlja da se malo prohladi.

U mlaku smesu dodaju se orahovo ulje i ulje šargarepe, pa se sve dobro izmeša. Po želji se može dodati nekoliko kapi eteričnog ulja radi prijatnijeg mirisa.

Gotova smesa se sipa u čistu staklenu teglicu i ostavlja da se stegne. Kada se ohladi, dobija kremastu teksturu koja se lakše razmazuje po koži.

Upotreba:

Pre izlaganja suncu nanosi se tanak sloj na kožu i ravnomerno razmazuje. Nakon kupanja ili dužeg boravka na suncu može se ponovo naneti kako bi koža ostala hidrirana i mekana.

Važno je naglasiti da ovaj preparat ne štiti od UV zračenja i ne može zameniti kreme sa zaštitnim faktorom. Pre sunčanja obavezno je koristiti SPF, posebno kod osetljive i svetle kože.

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