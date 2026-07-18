Jedna mama je kreativna kada su u pitanju njeni treninzi.
Nova mama Kler Šimpl (33), vodi svog šestomesečnog sina Levija na treninge u Bondiju u Australiji i koristi svog mališana kao teg, dok ostali članovi grupe koriste pilates loptu ili male ručne tegove.
„Mame su navikle da podižu svoju decu milion puta dnevno, a period posle porođaja može biti izuzetno težak za telo i pokretljivost“, kaže ona za časopis People. „Njegovo uključivanje u trening nije samo način da se reše ti problemi, već i sladak način da se povežete sa svojom bebom i zaokupite joj pažnju.“
Ova majka jednog deteta, koje je dobila sa suprugom Florijanom, na TikToku deli video-snimke sa svojih treninga sa Levijem, na kojima se može videti kako radi potiske i trbušnjake sa svojim mališanom.
Studio koji Kler posećuje takođe nudi posebne treninge pod nazivom ,,Mums and Bubs Bern", gde majke mogu da dovedu svoje bebe i uključe ih u svoje vežbe. „Bern sa bebom u naručju, trening na strunjači dizajniran da ojača vaše telo nakon porođaja kako biste se osećale najsamouverenije i najbolje moguće“, piše u opisu na veb-sajtu.
U centru pažnje
Jedan od nedavnih video-snimaka koje je Kler objavila, međutim, nastao je na događaju jednog brenda gde je ova nova mama bila jedina učesnica sa bebom.
„Brend mi je odobrio da povedem svog mališana sa sobom; on je bio jedina beba na tom događaju“, deli ona. „Levi je veoma navikao da bude pored mene tokom treninga, a često je i sam uključen u vežbe kada odluči da mu je potrebno malo dodatne pažnje.“
„Ovaj događaj je bio izuzetak jer je on bio jedina beba u grupi, i slobodno se može reći da je definitivno dobio mnogo više pažnje nego inače, kao i pregršt osmeha i kikotanja tokom celog treninga“, dodaje ona.
„Mislim da su drugi učesnici, pošto je to bio događaj jednog brenda, bili iznenađeni što je on uopšte tamo, ali verovatno još više iznenađeni time koliko je bio opušten i srećan sve vreme“, nastavlja Kler. „Takođe su bili impresionirani time što sam odradila dodatni trening snage koristeći njega kao teg.“
„Stalno govorim da sam izvukla premiju sa svojim sinom“, slatko deli ona. „Praktično od trenutka kada smo stigli kući i počeli da izlazimo i da se družimo, on se jednostavno uklopio u moju svakodnevicu i, kao rezultat toga, voli da bude u okruženju drugih ljudi.“
Pozitivno iskustvo
Kler, koja živi u Australiji, kaže da je počela da dokumentuje svoje treninge sa Levijem jer je želela da pokaže drugim mamama svoje pozitivno iskustvo.
„Odlučila sam da dokumentujem taj trenutak jer mislim da na internetu, kada je u pitanju majčinstvo, uglavnom vidimo i izloženi smo horor pričama, a to nije moje iskustvo“, objašnjava ona.
„Imala sam neverovatno iskustvo posle porođaja, imam izuzetno mirnu bebu koja spava zaista dobro i uspela sam da nastavim da živim svoj život sa malim najboljim prijateljem pored sebe“, nastavlja ona. „Volim da prikazujem pozitivnu stranu stvari na internetu i dobila sam veliku podršku kako od drugih majki, tako i od ljudi koji nemaju decu, kojima ovo uliva mnogo nade.“
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