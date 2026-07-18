Jedna mama je kreativna kada su u pitanju njeni treninzi.

Nova mama Kler Šimpl (33), vodi svog šestomesečnog sina Levija na treninge u Bondiju u Australiji i koristi svog mališana kao teg, dok ostali članovi grupe koriste pilates loptu ili male ručne tegove.

„Mame su navikle da podižu svoju decu milion puta dnevno, a period posle porođaja može biti izuzetno težak za telo i pokretljivost“, kaže ona za časopis People. „Njegovo uključivanje u trening nije samo način da se reše ti problemi, već i sladak način da se povežete sa svojom bebom i zaokupite joj pažnju.“

Ova majka jednog deteta, koje je dobila sa suprugom Florijanom, na TikToku deli video-snimke sa svojih treninga sa Levijem, na kojima se može videti kako radi potiske i trbušnjake sa svojim mališanom.