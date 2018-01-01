Lepota i Moda
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Lepota i Moda
Foto: Shutterstock | Shutterstock
Modiranje
Izgledaju kao gumene bombone, a udobnost neslućena: Japanke koje su zaludele Srpkinje, a nemaju baš svuda da se kupe
18:31
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0
Shutterstock | Boryana Manzurova/Shutterstock
Nega lica
Ne zaboravite ovaj deo lica: Posebno strada od sunca, nabavite ovaj SPF biste ga zaštitili
16:00
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0
Foto: AP | Evan Agostini/Invision/AP
Šminka
Mladoliko lice u jednom potezu: Srpkinje se kunu u ovaj trik, perfektno osvežava izgled
13:29
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0
Foto: Profimedia | RW/MPI / Capital pictures / Profimedia
Juu!
Lola šeta polugola: Glumica u sred bela dana pozirala u spavaćici, muškarcima zamalo ispale oči
11:59
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0
Foto: AP | AP Photo/Chris Pizzello
Saveti
Lepa kosa i kada je pakleno: Sunce joj neće moći ništa, ove 4 navike sigurno pomažu
10:31
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0
Foto: Shutterstock | ARTEM VOROPAI/Shutterstock
Old money
Svi pitaju ko je šiša: Frizura zbog koje Beograđanke izgledaju kao dame iz luksuznih časopisa!
19:55
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0
Shutterstock | DAMRONG RATTANAPONG/Shutterstock
Top!
Rešenje za otečene noge: Namažite ih ovim uljem i odmah ćete osetiti olakšanje
17:19
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0
pinterest
ZA MODERNU ŽENU
Sjajna i zanosna kosa uz samo 2 namirnice: Ubacite ih u šampon i bićete iznenađeni rezultatom posle prvog pranja
16:05
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0
Foto: Printscreen | Instagram/anaivanovic
LEPRŠAVO
Ova haljina je spas na +40 stepeni! Ana Ivanović nosi model u kome ćete izgledati bar 5 kg mršavije
12:12
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0
Foto: Shutterstock | Mladen Mitrinovic
probajte!
Podočnjaci nestaju za 5 minuta: Jeftini trikovi koji ublažavaju tamne kolutove
21:55
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0
Foto: Printscreen | Printskrin/ Jutjub
Zavodljivost i moć
Na šta je mirisala sultanija Hurem? Jedan sastojak danas svima dostupan je bio dragoceniji od zlata
15:53
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Foto: Shutterstock | Shutterstock/Mitriakova Valeriia
Stajling
Kod nas se kupuju na pijaci za 400, 500 dinara, a stranci daju bogatstvo za njih: Najpopularnije majce leta 2026. godine, skroz su od pamuka
15:33
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0
Prinstcreen | Instagram/haileybieber
HEJLI BIBER GA NE SKIDA
Ovo je ubedljivo najtraženiji kupaći ovog leta! Presijava se na suncu i u njemu ćete izgledati kao boginja sa Olimpa!
13:16
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0
printscren/instagram
LEPOTA
Nemate farbu za kosu, ali imate ove dve namirnice? Ovaj način farbanja je postao svetski hit, probaj ga i ti (VIDEO)
12:25
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Foto: Shutterstock | Shutterstock/Caterina Trimarchi
LEPOTA
Nije potrebno ni puno novca, ni odlazak pod "nož": 5 zlatnih saveta za šminkanje kako biste izgledali 10 godina mlađe
09:55
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Dihetbo
Modiranje
Mogu se kupiti na buvljaku u Pančevu, Zemunu, a u svetu retko gde... Ove torbe su Srpkinje kao lude nosile 2000ih, sada dizajneri hoće da ih vrate u prodaju, apolutni su HIT
19:43
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0
Foto: Shutterstock
ZA MODERNU ŽENU
Bele pantalone nisu samo za leto: Ovaj model nosiće se i na jesen, a žene ga obožavaju jer stanjuje figuru
16:07
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0
Foto: Shutterstock | Diana Indiana
savet
Želite gušću i jaču kosu? Ova hrana podstiče njen rast i sprečava pucanje krajeva
15:51
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0
Naj žena/AI ilustracija
PROVERITE!
Ako u bakinom ormaru nađete ovaj komplet, ne ispuštajte ga iz ruku! Svi će ga želeti ove jeseni, i Dior i Chanel se kunu u njega
13:41
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0
Foto: Shutterstock | Ekkasit A Siam/Shutterstock
Kako vam se sviđa ovaj oblik?
Veliki hit u salonima: Beograđanke masovno traže samo ovakav oblik noktiju
12:50
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Vladimir Volodin
ZA LEPOTU
Samo pomešajte paradajz i sodu bikarbonu: Kad vidite šta će se desiti vašem licu, pravićete je iznova i iznova
08:45
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0
Foto: Profimedia | Profimedia
Oglasila se i nauka
Nauka ima odgovor: Ovakve oči ljude najviše privlače već pri prvom susretu
21:02
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0
Foto: Shutterstock | Oleg Elkov/Shutterstock
Letnji trend
Bikini pao sa trona! Ovaj kupaći kostim je sada najpopularniji jer savršeno vaja figuru
18:42
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0
pinterest
ZA LEPOTU
Prirodni minival: Kako do znosnih lokni bez figara, fena i štetnih preparata
17:02
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0
PIXABAY
ZA LEPOTU
Kleopatrin tajni sastojak za lepotu: Treba vam samo 100 dinara da lice zablista
16:47
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0
Naj žena/AI ilustracija
SPREMITE SE ZA JESEN
Nema žene u Srbiji koja ovih dana nije tražila ove pantalone! Kriju stomak, sužavaju struk, a ima ih i za 2.000 dinara
11:16
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0
Foto: Shutterstock | triocean/Shutterstock
Nega
Kosa raste brže i izgleda zdravije: Ove namirnice mogu biti prirodni saveznik za jaču kosu
09:26
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0
Shutterstock | oatawa/Shutterstock
Modiranje
Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bola
18:30
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0
Naj žena/AI Ilustracija
ZA MODERNU ŽENU
Ako želite da sakrijete stomak, birajte ove haljine: 5 krojeva koji vizuelno sužavaju struk i izdužuju figuru
15:37
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0
Najžena
ZA MODERNU ŽENU
Idealne posle 50: Ove frizure skidaju godine sa lica i vraćaju volumen kosi
13:02
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0
Naj žena/AI ilustracija
SVE SE VRAĆA
Ova torba je bila hit pre 20 godina, nema žene koja je nije nosila: Onda su je svi zaboravili, a ovog leta je ponovo hit - svi je žele!
12:09
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DOM I SAVETI
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Šta joj bi da proba ovo?
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VLAGA U STANU PRAVI HAOS
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Foto: Shutterstock
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14:28
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Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
15:30
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0
Najnovije
Foto: Shutterstock | Shutterstock
Modiranje
Izgledaju kao gumene bombone, a udobnost neslućena: Japanke koje su zaludele Srpkinje, a nemaju baš svuda da se kupe
18:31
|
0
Shutterstock | Boryana Manzurova/Shutterstock
Nega lica
Ne zaboravite ovaj deo lica: Posebno strada od sunca, nabavite ovaj SPF biste ga zaštitili
16:00
|
0
Foto: AP | Evan Agostini/Invision/AP
Šminka
Mladoliko lice u jednom potezu: Srpkinje se kunu u ovaj trik, perfektno osvežava izgled
13:29
|
0
Foto: Profimedia | RW/MPI / Capital pictures / Profimedia
Juu!
Lola šeta polugola: Glumica u sred bela dana pozirala u spavaćici, muškarcima zamalo ispale oči
11:59
|
0
Foto: AP | AP Photo/Chris Pizzello
Saveti
Lepa kosa i kada je pakleno: Sunce joj neće moći ništa, ove 4 navike sigurno pomažu
10:31
|
0
Foto: Shutterstock | ARTEM VOROPAI/Shutterstock
Old money
Svi pitaju ko je šiša: Frizura zbog koje Beograđanke izgledaju kao dame iz luksuznih časopisa!
19:55
|
0
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