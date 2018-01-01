Lepota i Moda
Alo!

Lepota i Moda

Izgledaju kao gumene bombone, a udobnost neslućena: Japanke koje su zaludele Srpkinje, a nemaju baš svuda da se kupe
Foto: Shutterstock | Shutterstock
Modiranje

Izgledaju kao gumene bombone, a udobnost neslućena: Japanke koje su zaludele Srpkinje, a nemaju baš svuda da se kupe

18:31 | 0
Ne zaboravite ovaj deo lica: Posebno strada od sunca, nabavite ovaj SPF biste ga zaštitili
Shutterstock | Boryana Manzurova/Shutterstock
Nega lica

Ne zaboravite ovaj deo lica: Posebno strada od sunca, nabavite ovaj SPF biste ga zaštitili

16:00 | 0
Mladoliko lice u jednom potezu: Srpkinje se kunu u ovaj trik, perfektno osvežava izgled
Foto: AP | Evan Agostini/Invision/AP
Šminka

Mladoliko lice u jednom potezu: Srpkinje se kunu u ovaj trik, perfektno osvežava izgled

13:29 | 0
Lola šeta polugola: Glumica u sred bela dana pozirala u spavaćici, muškarcima zamalo ispale oči
Foto: Profimedia | RW/MPI / Capital pictures / Profimedia
Juu!

Lola šeta polugola: Glumica u sred bela dana pozirala u spavaćici, muškarcima zamalo ispale oči

11:59 | 0
Lepa kosa i kada je pakleno: Sunce joj neće moći ništa, ove 4 navike sigurno pomažu
Foto: AP | AP Photo/Chris Pizzello
Saveti

Lepa kosa i kada je pakleno: Sunce joj neće moći ništa, ove 4 navike sigurno pomažu

10:31 | 0
Svi pitaju ko je šiša: Frizura zbog koje Beograđanke izgledaju kao dame iz luksuznih časopisa!
Foto: Shutterstock | ARTEM VOROPAI/Shutterstock
Old money

Svi pitaju ko je šiša: Frizura zbog koje Beograđanke izgledaju kao dame iz luksuznih časopisa!

19:55 | 0
Rešenje za otečene noge: Namažite ih ovim uljem i odmah ćete osetiti olakšanje
Shutterstock | DAMRONG RATTANAPONG/Shutterstock
Top!

Rešenje za otečene noge: Namažite ih ovim uljem i odmah ćete osetiti olakšanje

17:19 | 0
Sjajna i zanosna kosa uz samo 2 namirnice: Ubacite ih u šampon i bićete iznenađeni rezultatom posle prvog pranja
pinterest
ZA MODERNU ŽENU

Sjajna i zanosna kosa uz samo 2 namirnice: Ubacite ih u šampon i bićete iznenađeni rezultatom posle prvog pranja

16:05 | 0
Ova haljina je spas na +40 stepeni! Ana Ivanović nosi model u kome ćete izgledati bar 5 kg mršavije
Foto: Printscreen | Instagram/anaivanovic
LEPRŠAVO

Ova haljina je spas na +40 stepeni! Ana Ivanović nosi model u kome ćete izgledati bar 5 kg mršavije

12:12 | 0
Podočnjaci nestaju za 5 minuta: Jeftini trikovi koji ublažavaju tamne kolutove
Foto: Shutterstock | Mladen Mitrinovic
probajte!

Podočnjaci nestaju za 5 minuta: Jeftini trikovi koji ublažavaju tamne kolutove

21:55 | 0
Na šta je mirisala sultanija Hurem? Jedan sastojak danas svima dostupan je bio dragoceniji od zlata
Foto: Printscreen | Printskrin/ Jutjub
Zavodljivost i moć

Na šta je mirisala sultanija Hurem? Jedan sastojak danas svima dostupan je bio dragoceniji od zlata

15:53 | 0
Kod nas se kupuju na pijaci za 400, 500 dinara, a stranci daju bogatstvo za njih: Najpopularnije majce leta 2026. godine, skroz su od pamuka
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Mitriakova Valeriia
Stajling

Kod nas se kupuju na pijaci za 400, 500 dinara, a stranci daju bogatstvo za njih: Najpopularnije majce leta 2026. godine, skroz su od pamuka

15:33 | 0
Ovo je ubedljivo najtraženiji kupaći ovog leta! Presijava se na suncu i u njemu ćete izgledati kao boginja sa Olimpa!
Prinstcreen | Instagram/haileybieber
HEJLI BIBER GA NE SKIDA

Ovo je ubedljivo najtraženiji kupaći ovog leta! Presijava se na suncu i u njemu ćete izgledati kao boginja sa Olimpa!

13:16 | 0
Nemate farbu za kosu, ali imate ove dve namirnice? Ovaj način farbanja je postao svetski hit, probaj ga i ti (VIDEO)
printscren/instagram
LEPOTA

Nemate farbu za kosu, ali imate ove dve namirnice? Ovaj način farbanja je postao svetski hit, probaj ga i ti (VIDEO)

12:25 | 0
Nije potrebno ni puno novca, ni odlazak pod "nož": 5 zlatnih saveta za šminkanje kako biste izgledali 10 godina mlađe
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Caterina Trimarchi
LEPOTA

Nije potrebno ni puno novca, ni odlazak pod "nož": 5 zlatnih saveta za šminkanje kako biste izgledali 10 godina mlađe

09:55 | 0
Mogu se kupiti na buvljaku u Pančevu, Zemunu, a u svetu retko gde... Ove torbe su Srpkinje kao lude nosile 2000ih, sada dizajneri hoće da ih vrate u prodaju, apolutni su HIT
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Dihetbo
Modiranje

Mogu se kupiti na buvljaku u Pančevu, Zemunu, a u svetu retko gde... Ove torbe su Srpkinje kao lude nosile 2000ih, sada dizajneri hoće da ih vrate u prodaju, apolutni su HIT

19:43 | 0
Bele pantalone nisu samo za leto: Ovaj model nosiće se i na jesen, a žene ga obožavaju jer stanjuje figuru
Foto: Shutterstock
ZA MODERNU ŽENU

Bele pantalone nisu samo za leto: Ovaj model nosiće se i na jesen, a žene ga obožavaju jer stanjuje figuru

16:07 | 0
Želite gušću i jaču kosu? Ova hrana podstiče njen rast i sprečava pucanje krajeva
Foto: Shutterstock | Diana Indiana
savet

Želite gušću i jaču kosu? Ova hrana podstiče njen rast i sprečava pucanje krajeva

15:51 | 0
Ako u bakinom ormaru nađete ovaj komplet, ne ispuštajte ga iz ruku! Svi će ga želeti ove jeseni, i Dior i Chanel se kunu u njega
Naj žena/AI ilustracija
PROVERITE!

Ako u bakinom ormaru nađete ovaj komplet, ne ispuštajte ga iz ruku! Svi će ga želeti ove jeseni, i Dior i Chanel se kunu u njega

13:41 | 0
Veliki hit u salonima: Beograđanke masovno traže samo ovakav oblik noktiju
Foto: Shutterstock | Ekkasit A Siam/Shutterstock
Kako vam se sviđa ovaj oblik?

Veliki hit u salonima: Beograđanke masovno traže samo ovakav oblik noktiju

12:50 | 0
Samo pomešajte paradajz i sodu bikarbonu: Kad vidite šta će se desiti vašem licu, pravićete je iznova i iznova
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Vladimir Volodin
ZA LEPOTU

Samo pomešajte paradajz i sodu bikarbonu: Kad vidite šta će se desiti vašem licu, pravićete je iznova i iznova

08:45 | 0
Nauka ima odgovor: Ovakve oči ljude najviše privlače već pri prvom susretu
Foto: Profimedia | Profimedia
Oglasila se i nauka

Nauka ima odgovor: Ovakve oči ljude najviše privlače već pri prvom susretu

21:02 | 0
Bikini pao sa trona! Ovaj kupaći kostim je sada najpopularniji jer savršeno vaja figuru
Foto: Shutterstock | Oleg Elkov/Shutterstock
Letnji trend

Bikini pao sa trona! Ovaj kupaći kostim je sada najpopularniji jer savršeno vaja figuru

18:42 | 0
Prirodni minival: Kako do znosnih lokni bez figara, fena i štetnih preparata
pinterest
ZA LEPOTU

Prirodni minival: Kako do znosnih lokni bez figara, fena i štetnih preparata

17:02 | 0
Kleopatrin tajni sastojak za lepotu: Treba vam samo 100 dinara da lice zablista
PIXABAY
ZA LEPOTU

Kleopatrin tajni sastojak za lepotu: Treba vam samo 100 dinara da lice zablista

16:47 | 0
Nema žene u Srbiji koja ovih dana nije tražila ove pantalone! Kriju stomak, sužavaju struk, a ima ih i za 2.000 dinara
Naj žena/AI ilustracija
SPREMITE SE ZA JESEN

Nema žene u Srbiji koja ovih dana nije tražila ove pantalone! Kriju stomak, sužavaju struk, a ima ih i za 2.000 dinara

11:16 | 0
Kosa raste brže i izgleda zdravije: Ove namirnice mogu biti prirodni saveznik za jaču kosu
Foto: Shutterstock | triocean/Shutterstock
Nega

Kosa raste brže i izgleda zdravije: Ove namirnice mogu biti prirodni saveznik za jaču kosu

09:26 | 0
Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bola
Shutterstock | oatawa/Shutterstock
Modiranje

Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bola

18:30 | 0
Ako želite da sakrijete stomak, birajte ove haljine: 5 krojeva koji vizuelno sužavaju struk i izdužuju figuru
Naj žena/AI Ilustracija
ZA MODERNU ŽENU

Ako želite da sakrijete stomak, birajte ove haljine: 5 krojeva koji vizuelno sužavaju struk i izdužuju figuru

15:37 | 0
Idealne posle 50: Ove frizure skidaju godine sa lica i vraćaju volumen kosi
Najžena
ZA MODERNU ŽENU

Idealne posle 50: Ove frizure skidaju godine sa lica i vraćaju volumen kosi

13:02 | 0
Ova torba je bila hit pre 20 godina, nema žene koja je nije nosila: Onda su je svi zaboravili, a ovog leta je ponovo hit - svi je žele!
Naj žena/AI ilustracija
SVE SE VRAĆA

Ova torba je bila hit pre 20 godina, nema žene koja je nije nosila: Onda su je svi zaboravili, a ovog leta je ponovo hit - svi je žele!

12:09 | 0

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