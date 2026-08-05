Torba "Paddington", jedan od najpoznatijih modnih aksesoara s početka milenijuma, doživljava veliki povratak.

Dvadeset godina nakon što je oborila modne rekorde, ovaj kultni model francuske kuće Chloé ponovo je u centru pažnje.

Sa svojim prepoznatljivim mekanim linijama, teksturiranom kožom i upečatljivim metalnim katancem, Paddington je bio sinonim za luksuz i stil sredinom 2000-ih. Kada se prvi put pojavio 2005. godine, izazvao je pravu euforiju - čak 8.000 primeraka prodato je unapred, pre nego što su stigli do radnji. Bilo je gotovo nemoguće zamisliti street style tog vremena bez ove torbe.

Danas, u eri kada Gen Z otkriva vintage modne dragulje, Paddington se vraća na velika vrata. Na TikToku broji više od pet miliona pomena, a snimci second-hand ulova samo dodatno hrane nostalgiju i želju za ovim komadom.

Veliki uticaj ovog modela vidljiv je i van kuće Chloé - mnogi dizajneri inspirisali su se upravo Paddington siluetom i izbacili sopstvene verzije, koje se danas mogu pronaći u radnjama i na second-hand tržištu. Često nisu originali, ali se kupuju jednako brzo, jer nostalgija i trend diktiraju potražnju.

Njena renesansa tek počinje, a modni znalci predviđaju da će se ove jeseni i zime Paddington torba ponovo naći svuda - od high fashion pista do gradskih ulica.