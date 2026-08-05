Ako ste mislili da bele pantalone služe samo za more, plažu i letnje šetnje, vreme je da promenite mišljenje. Modni stručnjaci kažu da će upravo one biti jedan od najvećih trendova i tokom prvih jesenjih dana.

Dobra vest je da ih verovatno već imate u ormaru, pa nema potrebe da jurite po radnjama za novim komadima.

Široki krojevi su i dalje broj jedan

Uske pantalone polako odlaze u drugi plan, a ove godine glavnu reč vode široki i opušteni modeli od prirodnih materijala. Ne samo da su udobni na visokim temperaturama, već izgledaju elegantno u gotovo svakoj prilici.

Bez obzira da li idete na posao, kafu sa prijateljicama ili večernju šetnju, bele pantalone lako se uklapaju u svaki stil.

Posebno su popularni:

široke pantalone,

ravni krojevi,

modeli sa zvonastim nogavicama,

široke bele farmerke,

pantalone sa visokim strukom i naglašenim faltama.

Ovakvi modeli vizuelno izdužuju figuru i daju utisak vitkije siluete.

Kombinuju se bukvalno sa svim

Jedna od najvećih prednosti belih pantalona jeste to što ih možete nositi na desetine različitih načina.

Ako volite klasiku, obucite ih uz belu košulju ili običnu pamučnu majicu. Takva kombinacija izgleda sveže, elegantno i nikada ne izlazi iz mode.

Ako želite malo više efekta, dodajte crni kaiš, mokasine ili torbu. Kontrast bele i crne uvek izgleda sofisticirano.

Boja koja će obeležiti sezonu

Ove godine posebno se izdvaja nežna puter-žuta nijansa, koja se savršeno slaže sa belim pantalonama.

Košulja, bluza ili čak torbica u toj boji osvežiće celu kombinaciju i dati joj moderan izgled bez previše truda.

Nemojte ih sklanjati ni kada stigne jesen

Mnoge žene čim zahladi spakuju bele pantalone na dno ormara, ali stilisti poručuju da za tim nema potrebe.

Kada temperature padnu, samo zamenite lanenu košulju pletenim džemperom, kardiganom ili laganim mantilom. Bele pantalone odlično izgledaju uz jesenje nijanse poput čokoladno braon, karamela, sive ili crne.

Jedino pravilo jeste da ih izbegavate kada su kišni dani, jer se svetli materijal lako isprlja.

Ako tražite komad garderobe koji ćete nositi mesecima, bele pantalone su pun pogodak. Elegantne su, lako se kombinuju i pristaju gotovo svakoj građi, zbog čega s razlogom ostaju među najvećim modnim hitovima ove godine.