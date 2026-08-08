Dok će pojedini horoskopski znakovi konačno dobiti potvrdu da su na pravom putu, drugi će morati da preseku situaciju koja ih već neko vreme opterećuje.

Nekima stiže novac koji nisu očekivali, neki će dobiti priliku za novi početak, dok će se kod pojedinih znakova prošlost ponovo umešati u sadašnjost. Ovo je nedelja u kojoj intuiciju ne treba ignorisati.

Ovan

Ovnovima predstoji dinamična nedelja u kojoj će imati osećaj da se stvari konačno ubrzavaju. Na poslu možete dobiti priliku da pokažete koliko vredite, ali nemojte dozvoliti da vas nestrpljenje navede na pogrešan potez.

Na finansijskom planu moguće je poboljšanje, posebno ako već neko vreme čekate isplatu ili dogovor koji kasni.

U ljubavi vas očekuje iskren razgovor. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih zainteresovati na prvi pogled.

Savet: Ne pokušavajte da kontrolišete baš svaki detalj.

Bik

Bikovi ulaze u period u kojem će finansije biti u centru pažnje. Moguća je vest koja donosi olakšanje ili prilika da zaradite više nego što ste planirali.

Na poslu će se od vas očekivati ozbiljnost, ali ćete upravo zahvaljujući tome zadobiti poštovanje drugih.

Ljubavni odnosi zahtevaju više otvorenosti. Ako ste u vezi, partner može pokrenuti temu koju ste dugo izbegavali. Slobodni Bikovi mogli bi da obnove kontakt sa osobom iz prošlosti.

Savet: Ne vraćajte se na staro samo zato što vam je poznato.

Blizanci

Blizanci će tokom ove nedelje imati mnogo obaveza, razgovora i novih informacija. Jedan telefonski poziv ili poruka mogli bi da promene vaše planove.

Na poslu se otvara mogućnost za saradnju koja bi u narednim nedeljama mogla da donese konkretnu korist.

U ljubavi vas očekuje iznenađenje. Osoba za koju ste mislili da je izgubila interesovanje mogla bi ponovo da se pojavi.

Savet: Ne donosite konačne zaključke na osnovu jedne poruke.

Rak

Rakovi će biti posebno emotivni, ali upravo zahvaljujući intuiciji mogu doneti veoma dobru odluku. Nešto što vas je dugo mučilo počinje da dobija svoj epilog.

Finansije se stabilizuju, ali budite oprezni sa impulsivnom kupovinom.

Na ljubavnom planu mogući su veliki preokreti. Zauzeti Rakovi mogli bi da naprave važan korak u vezi, dok slobodne očekuje susret koji neće delovati slučajno.

Savet: Verujte svom osećaju, ali proverite činjenice.

Lav

Lavovima stiže nedelja u kojoj će biti primećeni. Na poslu možete dobiti pohvalu, priznanje ili ponudu koja će vam pokazati da se prethodni trud isplatio.

Finansijski plan je povoljan, ali nemojte prerano početi da trošite novac koji još nije stigao.

Ljubav donosi uzbuđenje. Slobodni Lavovi mogu privući pažnju osobe koja im se već neko vreme dopada, dok zauzeti mogu očekivati romantičan trenutak.

Savet: Nemojte dozvoliti egu da pokvari nešto lepo.

Devica

Device će želeti da imaju kontrolu nad svakim segmentom života, ali će upravo ova nedelja pokazati da neke stvari moraju da se odvijaju spontano.

Na poslu vas očekuje važan razgovor. Moguće je da će neko konačno prepoznati vaš trud.

Ljubavna situacija postaje jasnija. Ako ste bili u nedoumici između dve osobe ili dve mogućnosti, odluka bi mogla da postane očigledna.

Savet: Ne analizirajte emocije do poslednjeg detalja.

Vaga

Vage očekuju zanimljivi dani na emotivnom planu. Neko bi mogao otvoreno da pokaže osećanja koja je do sada skrivao.

Na poslu je važno da ne ulazite u nepotrebne rasprave. Jedna osoba pokušava da vas isprovocira, ali najbolji odgovor biće da ostanete profesionalni.

Novac dolazi, ali sa njim mogu doći i novi troškovi.

Savet: Sačuvajte mir čak i kada drugi pokušavaju da vas izbace iz ravnoteže.

Škorpija

Škorpije ulaze u nedelju velikih odluka. Pred vama je situacija u kojoj više nećete moći da odlažete ono što već dugo znate da morate da rešite.

Na poslu je moguć preokret koji u početku neće delovati povoljno, ali će se kasnije pokazati kao dobra stvar.

U ljubavi vas očekuju jake emocije. Moguća je ljubomora, ali i veoma strastven susret.

Savet: Ne testirajte ljude koje volite.

Strelac

Strelčevi će želeti promenu. Mnogi će početi da razmišljaju o putovanju, promeni posla, selidbi ili potpuno novom životnom pravcu.

Finansijski je ovo period u kojem treba biti racionalan. Moguć je neočekivan trošak, ali i priliv novca.

Ljubav donosi uzbuđenje. Slobodni Strelčevi mogli bi da upoznaju osobu potpuno drugačiju od njihovog uobičajenog tipa.

Savet: Ne odbacujte novu priliku samo zato što nije deo vašeg plana.

Jarac

Jarčevi će konačno početi da osećaju rezultate svog prethodnog rada. Moguća je poslovna ponuda, pohvala ili razgovor o napredovanju.

Na finansijskom planu stvari idu nabolje, ali još nije vreme za rizične poteze.

U ljubavi je potrebno više nežnosti. Partner može imati osećaj da ste previše fokusirani na obaveze. Slobodni Jarčevi mogli bi da započnu komunikaciju koja će se razvijati sporije, ali stabilno.

Savet: Ne mora sve da bude savršeno da bi bilo vredno.

Vodolija

Vodolije očekuju neočekivane vesti. Jedan razgovor može otvoriti vrata koja su vam do sada bila zatvorena.

Na poslu je moguća promena plana ili saradnika, ali ćete se brzo prilagoditi.

Ljubavni život postaje zanimljiviji. Moguće je poznanstvo preko prijatelja, društvenih mreža ili potpuno slučajnog susreta.

Savet: Budite otvoreni za ljude koji vas iznenade.

Ribe

Ribe će tokom ove nedelje biti posebno intuitivne. Osećaćete da nešto dolazi pre nego što se konkretno dogodi, a u mnogim situacijama vaš osećaj biće potpuno ispravan.

Finansije se popravljaju, ali pazite kome pozajmljujete novac.

U ljubavi sledi razjašnjenje. Neko ko je do sada slao pomešane signale konačno će pokazati šta želi.

Savet: Ne pristajte na odnos u kojem stalno morate da nagađate na čemu ste.