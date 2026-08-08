Međutim, postoji jednostavan trik koji može da pomogne da se tvrdokorna prljavština omekša i lakše ukloni, bez beskrajnog struganja.

Lavabo se svakodnevno koristi, pa se na njemu vremenom stvaraju naslage koje običnim brisanjem nije moguće ukloniti. Poseban problem predstavljaju kamenac i naslage od sapuna, dok se oko odvoda mogu pojaviti tamne mrlje i prljavština.

Potrebna su vam samo tri sastojka

Za jednostavno čišćenje možete napraviti smesu od:

sode bikarbone

alkoholnog sirćeta

malo deterdženta za sudove

Pre nego što počnete, uklonite sve predmete sa lavaboa i površinu isperite toplom vodom.

Pospite tanki sloj sode bikarbone preko zaprljanih delova, posebno tamo gde su se pojavile žute ili tamne naslage. Zatim dodajte malo deterdženta za sudove.

Sirće nemojte sipati u velikoj količini odjednom. Nakapajte ga ili poprskajte preko sode. Smesa će početi da peni, što je očekivana reakcija.

Ostavite nekoliko minuta da deluje kako bi se naslage omekšale.

Ne morate snažno da ribate

Nakon što smesa odstoji, uzmite mekanu sunđerastu stranu sunđera ili krpu i prebrišite površinu.

Kod lakših naslaga prljavština bi trebalo da se skine veoma lako, dok će kod tvrdokornijih fleka možda biti potrebno još jedno ponavljanje postupka.

Na kraju lavabo dobro isperite vodom i obrišite suvom krpom. Tako ćete ukloniti ostatke smese i sprečiti da na površini ostanu tragovi.

Posebno obratite pažnju na odvod

Oko odvoda se često skuplja najviše nečistoća. Tu se mogu zadržavati ostaci sapuna, dlake i vlaga, pa se vremenom pojavljuju tamne naslage.

Za taj deo možete koristiti staru četkicu za zube kako biste lakše došli do teško dostupnih mesta. Nanesite malo sode i deterdženta, ostavite kratko da deluje, a zatim nežno istrljajte.

Ako se neprijatan miris širi iz odvoda, samo čišćenje površine lavaboa neće rešiti problem - tada je potrebno očistiti i sam odvod.

Važno: ne mešajte sirće sa varikinom

Iako se sirće često koristi za uklanjanje kamenca, nikada ga nemojte mešati sa varikinom ili drugim proizvodima koji sadrže hlor. Takve kombinacije mogu osloboditi opasne gasove.

Takođe, pre korišćenja bilo koje kiseline ili jačeg sredstva proverite od kog je materijala lavabo napravljen. Kamen, mermer i neke osetljive površine mogu se oštetiti sirćetom.

Za obične keramičke lavaboe, uz pravilnu upotrebu i kratko vreme delovanja, ovaj jednostavan postupak može biti dovoljan da se uklone svakodnevne naslage i da površina ponovo izgleda čisto i sjajno.

Najbolje od svega je što nema potrebe da satima stružete lavabo - prvo pustite da sredstvo odradi posao, a zatim prljavštinu samo obrišite.