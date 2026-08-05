Ako sanjate o gušćoj, jačoj i sjajnijoj kosi, možda je vreme da obratite pažnju na ono što se svakodnevno nalazi na vašem tanjiru. Stručnjaci ističu da pravilna ishrana ne može da reši sve probleme sa kosom, ali može značajno da doprinese njenom zdravlju, rastu i otpornosti.

Namirnice bogate proteinima, omega-3 masnim kiselinama, gvožđem, cinkom i vitaminima hrane folikule dlake i mogu da pomognu u smanjenju opadanja i pucanja kose.

Plava riba

Losos, skuša i haringa bogati su omega-3 masnim kiselinama, kvalitetnim proteinima, selenom i vitaminima D i B. Ovi nutrijenti doprinose zdravlju folikula dlake i mogu da pomognu u smanjenju opadanja kose.

Jaja

Jaja su među najboljim prirodnim izvorima proteina i biotina, vitamina koji je važan za rast i čvrstinu kose. Sadrže i gvožđe, holin, vitamine A, D i B12, kao i antioksidanse lutein i zeaksantin.

Tamnozeleno lisnato povrće

Spanać, kelj i rukola obiluju gvožđem, folatima, vitaminima B i C, kao i antioksidansima koji mogu doprineti zdravijem rastu kose.

Orašasti plodovi i semenke

Bademi, orasi, suncokretove i bundevine semenke bogati su vitaminom E, cinkom i zdravim mastima koje štite folikule od oštećenja.

Bobičasto voće

Jagode, borovnice, maline i kupine prepune su vitamina C i antioksidanasa koji štite ćelije od oštećenja i podstiču stvaranje kolagena.

Meso

Crveno i belo meso obezbeđuju organizmu proteine i gvožđe, koji su neophodni za normalan rast kose. Nedostatak ovih nutrijenata često se dovodi u vezu sa pojačanim opadanjem.

Mahunarke

Sočivo, leblebije, pasulj i grašak predstavljaju odličan biljni izvor proteina, ali i folata koji mogu doprineti zdravijoj kosi.

Paprike

Crvene, žute i zelene paprike bogate su vitaminima C i A, kao i biotinom, koji su važni za očuvanje jake i zdrave kose.

Jogurt

Posebno grčki jogurt sadrži veliku količinu proteina, kao i vitamine B grupe, selen i vitamin D, koji doprinose zdravlju vlasi.

Šta kažu dermatolozi?

Dermatolog dr Brendan Kemp ističe za portal „verywellhealth“da su upravo jaja, plava riba i zeleno lisnato povrće među najboljim izborima za zdravlje kose, jer obezbeđuju hranljive materije neophodne za normalan rast dlake.

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