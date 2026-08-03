Lepota i Moda
Ako želite da sakrijete stomak, birajte ove haljine: 5 krojeva koji vizuelno sužavaju struk i izdužuju figuru
Neki modeli vizuelno sužavaju struk, izdužuju siluetu i stvaraju skladnije proporcije, a pritom su udobni i elegantni
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