Ako želite da napravite pitu kao iskusni pekari, tajna se krije u ovom prelivu.
Dajemo vam recept za univerzalan preliv, koji se koriste za sve vrsta pita. Stavljajte ga i u slane i u slatke pite od gotovih kora i oduševićete se rezultatom. Biće vazdušaste, mekane i sočne.
Sastojci:
1 suvi kvasac
2 šolje mleka
1 šolja ulja
7 kašika brašna
so ili šećer (u zavisnosti od toga da li pravite slatku ili slanu pitu)
Piprema:
Sve sastojke pomešajte u činiji, dobro ih sjedinite. Svaku koru premažite prvo ovom smesom, pa je nafilujte na uobičajen način pripremljenim filom koji ide po vašem receptu. Ostatak preliva sipajte preko gotove pite i ostavite da pre pečenja odstoji 1,5 sat. Kada je ispečete, biće sočna i vazdušasta.
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