Ako želite da napravite pitu kao iskusni pekari, tajna se krije u ovom prelivu.

Dajemo vam recept za univerzalan preliv, koji se koriste za sve vrsta pita. Stavljajte ga i u slane i u slatke pite od gotovih kora i oduševićete se rezultatom. Biće vazdušaste, mekane i sočne.

Sastojci:

1 suvi kvasac

2 šolje mleka

1 šolja ulja

7 kašika brašna

so ili šećer (u zavisnosti od toga da li pravite slatku ili slanu pitu)

Piprema:

Sve sastojke pomešajte u činiji, dobro ih sjedinite. Svaku koru premažite prvo ovom smesom, pa je nafilujte na uobičajen način pripremljenim filom koji ide po vašem receptu. Ostatak preliva sipajte preko gotove pite i ostavite da pre pečenja odstoji 1,5 sat. Kada je ispečete, biće sočna i vazdušasta.

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