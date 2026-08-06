Podočnjaci nestaju za 5 minuta: Jeftini trikovi koji ublažavaju tamne kolutove

Zašto nastaju podočnjaci?

Koža oko očiju je veoma tanka i osetljiva i zbog toga su krvni sudovi ispod nje vidljiviji. Genetika ima veliki uticaj, ali sa godinama dolazi i gubitak kolagena, elastičnosti i masnog tkiva, što dodatno naglašava tamne krugove ispod očiju. Nedostatak sna, dehidracija, alergije, stres, loša ishrana i prekomerno izlaganje suncu takođe mogu pojačati podočnjake. Zato čak i oni koji se odmaraju redovno mogu imati izražene tamne kolutove ispod očiju.

Kako se rešiti tamnih podočnjaka?

1. Hladni oblozi za brzo osveženje - Stavite kockice leda umotane u krpu, ohlađene kašike ili gel masku za oči preko zatvorenih kapaka 5-10 minuta. To pomaže da se smanji natečenost i suze krvni sudovi, pa oči odmah izgledaju svežije.

2. Masaža i limfna drenaža - Kružno masirajte područje ispod očiju prstima ili koristite roler. Masaža pokreće limfu i poboljšava cirkulaciju, čime ublažava tamne kolutove i otoke.

3. Kreme i serumi sa kofeinom - Kofein sužava krvne sudove, a peptidi i hijaluronska kiselina popunjavaju tanku kožu ispod očiju. Nanesite serum ujutru i uveče za najbolje rezultate.

4. Vitamin C i retinol - Serumi i kreme sa vitaminom C posvetljuju kožu, dok retinol podstiče proizvodnju kolagena i jača tanku kožu, čineći krvne sudove manje vidljivim.

5. Pravilno nanošenje šminke - Korektor koji neutralizuje plavičaste ili smeđe tonove nanosi se tapkanjem, a ne razmazivanjem. Završite laganim slojem pudera da biste produžili efekat.

6. Hidratacija iznutra i spolja - Pijte dovoljno vode i izbegavajte so i alkohol koji uzrokuju zadržavanje tečnosti, što dovodi do natečenosti ispod očiju.

7. Prirodni oblozi od čaja - Ohladite kesice zelenog ili čaja od kamilice i stavite ih na oči 10 minuta. Oni smanjuju upalu i blago posvetljuju kožu oko očiju.