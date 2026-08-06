Vesti
Alo!

Lepota i Moda

Podočnjaci nestaju za 5 minuta: Jeftini trikovi koji ublažavaju tamne kolutove

Ublažite podočnjake.

Autor:  Vesna Vukadinović
06.08.2026.21:55
0
Podočnjaci nestaju za 5 minuta: Jeftini trikovi koji ublažavaju tamne kolutove
Foto: Shutterstock | Mladen Mitrinovic
Švaler otkrio tragove: Ovih 6 znakova odaje muškarca koji ima ljubavnicu
Foto: Shutterstock | Andrey_Popov
 Švaler otkrio tragove: Ovih 6 znakova odaje muškarca koji ima ljubavnicu
Prethodna vest
Provereno tera nesanicu: Stavite ovo pored kreveta, spavaćete kao beba!
Foto: Shutterstock | KieferPix/Shutterstock
 Provereno tera nesanicu: Stavite ovo pored kreveta, spavaćete kao beba!
Sledeća vest
 
Ne morate da idete na skupe estetske tretmane da biste se rešili podočnjaka. Nekad su dovoljne male promene u nezi kože.
 
Postoji niz trikova koji pomažu da podočnjaci postanu manje vidljivi ili gotovo neprimetni.

Zašto nastaju podočnjaci?

Koža oko očiju je veoma tanka i osetljiva i zbog toga su krvni sudovi ispod nje vidljiviji. Genetika ima veliki uticaj, ali sa godinama dolazi i gubitak kolagena, elastičnosti i masnog tkiva, što dodatno naglašava tamne krugove ispod očiju. Nedostatak sna, dehidracija, alergije, stres, loša ishrana i prekomerno izlaganje suncu takođe mogu pojačati podočnjake. Zato čak i oni koji se odmaraju redovno mogu imati izražene tamne kolutove ispod očiju.

Kako se rešiti tamnih podočnjaka?

 1. Hladni oblozi za brzo osveženje - Stavite kockice leda umotane u krpu, ohlađene kašike ili gel masku za oči preko zatvorenih kapaka 5-10 minuta. To pomaže da se smanji natečenost i suze krvni sudovi, pa oči odmah izgledaju svežije.

 2. Masaža i limfna drenaža - Kružno masirajte područje ispod očiju prstima ili koristite roler.  Masaža pokreće limfu i poboljšava cirkulaciju, čime ublažava tamne kolutove i otoke.

 3. Kreme i serumi sa kofeinom - Kofein sužava krvne sudove, a peptidi i hijaluronska kiselina popunjavaju tanku kožu ispod očiju. Nanesite serum ujutru i uveče za najbolje rezultate.

 4. Vitamin C i retinol - Serumi i kreme sa vitaminom C posvetljuju kožu, dok retinol podstiče proizvodnju kolagena i jača tanku kožu, čineći krvne sudove manje vidljivim.

 5. Pravilno nanošenje šminke - Korektor koji neutralizuje plavičaste ili smeđe tonove nanosi se tapkanjem, a ne razmazivanjem. Završite laganim slojem pudera da biste produžili efekat.

 6. Hidratacija iznutra i spolja - Pijte dovoljno vode i izbegavajte so i alkohol koji uzrokuju zadržavanje tečnosti, što dovodi do natečenosti ispod očiju.

7. Prirodni oblozi od čaja - Ohladite kesice zelenog ili čaja od kamilice i stavite ih na oči 10 minuta. Oni smanjuju upalu i blago posvetljuju kožu oko očiju.

nega lica podočnjaci retinol alo najzena za podočnjake

Povezane vesti

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?
Prinstcreen | TikTok/chriscaresnone
ŠTA VI KAŽETE?

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?

09:53 | 0
Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo
FOTO: PEXELS
NE KOŠTA NIŠTA

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo

09:21 | 0
Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi
Foto: Shutterstock | Andrey_Popov
super trik!

Sve žene stavljaju kredu u frižider: Kad čujete razlog i vi ćete to uraditi

08:50 | 0
Ovaj horoskopski znak svi obožavaju: Osvaja harizmom, humorom i pozitivnom energijom
Shutterstock | Josep Suria/Shutterstock
horoskop

Ovaj horoskopski znak svi obožavaju: Osvaja harizmom, humorom i pozitivnom energijom

08:25 | 0
Preliv za pite po receptu pekara: Narastu preko pleha, postanu vazdušaste i sočne!
Foto: Shutterstock | Esin Deniz
recept

Preliv za pite po receptu pekara: Narastu preko pleha, postanu vazdušaste i sočne!

08:00 | 0
Komentari (0)

Lepota i Moda

Na šta je mirisala sultanija Hurem? Jedan sastojak danas svima dostupan je bio dragoceniji od zlata
Foto: Printscreen | Printskrin/ Jutjub

Na šta je mirisala sultanija Hurem? Jedan sastojak danas svima dostupan je bio dragoceniji od zlata

15:53 | 0
Kod nas se kupuju na pijaci za 400, 500 dinara, a stranci daju bogatstvo za njih: Najpopularnije majce leta 2026. godine, skroz su od pamuka
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Mitriakova Valeriia

Kod nas se kupuju na pijaci za 400, 500 dinara, a stranci daju bogatstvo za njih: Najpopularnije majce leta 2026. godine, skroz su od pamuka

15:33 | 0
Ovo je ubedljivo najtraženiji kupaći ovog leta! Presijava se na suncu i u njemu ćete izgledati kao boginja sa Olimpa!
Prinstcreen | Instagram/haileybieber

Ovo je ubedljivo najtraženiji kupaći ovog leta! Presijava se na suncu i u njemu ćete izgledati kao boginja sa Olimpa!

13:16 | 0
Nemate farbu za kosu, ali imate ove dve namirnice? Ovaj način farbanja je postao svetski hit, probaj ga i ti (VIDEO)
printscren/instagram

Nemate farbu za kosu, ali imate ove dve namirnice? Ovaj način farbanja je postao svetski hit, probaj ga i ti (VIDEO)

12:25 | 0
Nije potrebno ni puno novca, ni odlazak pod "nož": 5 zlatnih saveta za šminkanje kako biste izgledali 10 godina mlađe
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Caterina Trimarchi

Nije potrebno ni puno novca, ni odlazak pod "nož": 5 zlatnih saveta za šminkanje kako biste izgledali 10 godina mlađe

09:55 | 0
Mogu se kupiti na buvljaku u Pančevu, Zemunu, a u svetu retko gde... Ove torbe su Srpkinje kao lude nosile 2000ih, sada dizajneri hoće da ih vrate u prodaju, apolutni su HIT
Foto: Shutterstock | Shutterstock/Dihetbo

Mogu se kupiti na buvljaku u Pančevu, Zemunu, a u svetu retko gde... Ove torbe su Srpkinje kao lude nosile 2000ih, sada dizajneri hoće da ih vrate u prodaju, apolutni su HIT

19:43 | 0
Bele pantalone nisu samo za leto: Ovaj model nosiće se i na jesen, a žene ga obožavaju jer stanjuje figuru
Foto: Shutterstock

Bele pantalone nisu samo za leto: Ovaj model nosiće se i na jesen, a žene ga obožavaju jer stanjuje figuru

16:07 | 0
Želite gušću i jaču kosu? Ova hrana podstiče njen rast i sprečava pucanje krajeva
Foto: Shutterstock | Diana Indiana

Želite gušću i jaču kosu? Ova hrana podstiče njen rast i sprečava pucanje krajeva

15:51 | 0
Ako u bakinom ormaru nađete ovaj komplet, ne ispuštajte ga iz ruku! Svi će ga želeti ove jeseni, i Dior i Chanel se kunu u njega
Naj žena/AI ilustracija

Ako u bakinom ormaru nađete ovaj komplet, ne ispuštajte ga iz ruku! Svi će ga želeti ove jeseni, i Dior i Chanel se kunu u njega

13:41 | 0
Veliki hit u salonima: Beograđanke masovno traže samo ovakav oblik noktiju
Foto: Shutterstock | Ekkasit A Siam/Shutterstock

Veliki hit u salonima: Beograđanke masovno traže samo ovakav oblik noktiju

12:50 | 0

Najnovije

Najčitanije

6min

Nije samo lepotica: Ćerka supermodela otkrila šta još ume, šokirala ceo svet talentom!

24min

Amerikanac prvi put probao gibanicu i odlepio! Pogledajte u šta je umače, okrenuće vam se želudac - da li je ovo gastro zločin?

42min

Živeti do 100. nije teško: Važno je samo držati se ovih pravila, kažu eksperti za dugovečnost

56min

Stavite čašu slane vode pored kreveta i ostavite je preko noći: Ljudi ujutru ostanu u čudu kada vide šta se promenilo

1H

Od buntovnice do damice: Pevačica skroz promenila imidž, a evo šta je povod

19H

Marija (3) se igrala u dvorištu i samo je nestala: Posle 42 godine otac je pronašao, zanemeo je kada je saznao gde je bila

22H

Baka Radin kolač sa višnjama bez miksera: Kora mekana kao pena, a višnje pune soka pucaju pod zubima

24H

Zasadite ih u avgustu, da vam rađaju celog septembra: Koje povrće može da se opet sadi u avgustu, otkrićemo vam jedno - šargarepa

1D

Fora je u tome kojim redom pržite povrće: Ovako su naše bake spremale sataraš, zato svi kažemo da je samo taj dobar

19H

Hit kolač pravi se za 15 minuta: Nema mleka ni jaja, a ukus vodi na sedmo nebo

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 0
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0