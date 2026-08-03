Moda obožava velike povratke, ali retko koji je izazvao toliko pažnje kao povratak legendarne Balenciagine City torbe. Model koji je početkom dvehiljaditih proslavila Kejt Mos ponovo je u centru pažnje, ovog puta u luksuznom haute couture izdanju koje je predstavio novi kreativni direktor modne kuće. Ljubitelji mode već tvrde da će upravo ova torba ponovo biti jedan od najpoželjnijih aksesoara sezone.

U vreme kada su dominirali kruti i elegantni modeli, City torba bila je potpuno drugačija. Mekana koža, prepoznatljive nitne i duge rese davale su joj opušten izgled, zbog čega u početku nije izazvala veliko oduševljenje. Sve se promenilo kada ju je ponela Kejt Mos. Slavna manekenka gotovo da se nije odvajala od nje, a fotografije sa ulica Londona i Pariza učinile su ovaj model jednim od najtraženijih modnih dodataka svoje generacije. Potražnja je preko noći eksplodirala.

Novi kreativni direktor Balenciage, Pierpaolo Piccioli, odlučio je da ovom legendarnom modelu podari potpuno novo lice. Najpre je u kolekciji za proleće/leto predstavio elegantne verzije od brušene kože u čokoladnoj, crnoj, bež i upečatljivoj fuksija nijansi, a zatim je na svom prvom haute couture defileu otišao korak dalje. Publika je ostala bez daha kada su se na pisti pojavile dve couture verzije kultne torbe.

Jedna je izrađena od srebrnog metala i potpuno prekrivena nežnoružičastim kristalima, dok je druga zablistala u raskošnoj smaragdnozelenoj nijansi, savršeno uklopljenoj uz sofisticirane modne kombinacije sa piste. Iako su prikazane u svega nekoliko izlaza, upravo su one postale jedan od najkomentarisanijih detalja cele revije.

Zanimljivo je da danas nova City torba košta oko 2.500 evra, dok se pojedini vintage modeli iz ere Kate Moss na tržištu polovnih luksuznih torbi prodaju po cenama koje dostižu, pa čak i premašuju originalnu maloprodajnu vrednost zbog velike potražnje

Jedno je sigurno - city bag nije samo još jedna torba koja se vratila u modu. Posle dve decenije ponovo je među najpoželjnijim aksesoarima na svetu, a mnogi veruju da će njena nova era tek obeležiti naredne sezone.