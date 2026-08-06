U pitanju je chrome bikini – model sa metalik, hromiranim efektom koji presijava na suncu i vraća estetiku početka 2000-ih. Iako podseća na razigranu Y2K (year 2000) modu, ovaj kupaći danas izgleda mnogo modernije i sofisticiranije, pa ga sve češće biraju poznate dame i ljubiteljke mode širom sveta.

Trend su među prvima prigrlile sestre Hadid. Bela Hadid je metalik bikini nosila uz velike sunčane naočare, dajući mu prepoznatljiv retro prizvuk, dok je Gigi Hadid pokazala drugačiju stranu ovog trenda, kombinovala ga je sa opuštenim komadima i nežnim tonovima, dokazujući da ovaj kupaći može da izgleda i ležerno i luksuzno.

Među onima koje su potvrdile da je chrome bikini jedan od najvećih hitova leta našla se i Hejli Biber. Ona je tokom odmora izabrala upečatljiv pink metalik model koji savršeno oslikava ono što trend donosi, spoj zavodljivosti, nostalgije i moderne estetike.

Da je reč o jednom od najtraženijih modela sezone govori i to što su ga u svoje kolekcije uvrstili poznati modni brendovi. Hrom kupaći kostimi pojavili su se i u saradnji brenda Frankies Bikinis sa modnim brendom Khy, a među popularnim bojama našle su se srebrna, crna i upečatljiva pink nijansa.

Ono što ovaj trend čini posebno zanimljivim jeste činjenica da ne postoji samo jedan način da ga nosite. Metalik efekat dolazi u različitim bojama, od klasične srebrne koja podseća na futurizam, preko zlatnih tonova, pa sve do jarkih nijansi poput roze i zelene. Zbog toga svako može da pronađe varijantu koja mu najviše odgovara.

Stručnjaci za stil savetuju da pri izboru nijanse obratite pažnju na podton kože. Srebrni tonovi najčešće lepo pristaju hladnijim podtonovima, dok zlatni i topliji metalik efekti bolje dolaze do izražaja na toplijem tenu. Ipak, najvažnije je da se osećate prijatno, jer upravo samopouzdanje čini svaki kupaći najboljim izborom.

Još jedna prednost chrome bikinija jeste njegova svestranost. Osim za plažu, može se kombinovati i sa providnim košuljama, laganim pantalonama ili suknjama, pa lako postaje deo letnjeg stajlinga za večernje izlaske ili muzičke festivale.

Ako ovog leta želite kupaći koji nije klasičan, a opet nije previše komplikovan, model sa hromiranim efektom mogao bi da bude pravi izbor. Sjaji na suncu, privlači pažnju i vraća jednu od najzabavnijih modnih era, ali na potpuno nov način.