Ako postoji jedan komad koji će obeležiti jesen 2026, onda je to tvid komplet. Ovaj bezvremenski klasik, koji je decenijama bio simbol sofisticiranosti, vraća se u velikom stilu, ali u znatno modernijem izdanju. Umesto strogo krojenih modela koji su se nekada nosili isključivo uz bisere i visoke potpetice, novi tvid kompleti izgledaju opuštenije, udobnije i mnogo lakše se uklapaju u svakodnevne kombinacije.

Da je upravo tvid jedan od ključnih trendova za predstojeću sezonu pokazale su i najveće modne kuće. Na revijama za jesen/zimu 2026. Chanel ostaje veran svom prepoznatljivom tvidu, ali ga predstavlja u komotnijim, ravnijim krojevima koji deluju mnogo modernije i lakše za nošenje. Istovremeno, Dior klasične ženstvene sakoe kombinuje sa širokim farmerkama, pokazujući da elegancija više nije rezervisana samo za svečane prilike. Ovom trendu pridružili su se i Balenciaga, Kallmeyer i Proenza Schouler, koji u svojim novim kolekcijama na različite načine vraćaju prefinjene komplete i naglašenu ženstvenost u svakodnevno odevanje.

Najveća promena u odnosu na ranije jeste način na koji se tvid nosi. Umesto formalnih kombinacija, sada se spaja sa jednostavnim belim majicama, dugim košuljama koje ležerno vire ispod sakoa, ravnom obućom ili širokim farmerkama. Upravo taj spoj luksuza i opuštenosti čini tvid komplet jednim od najpoželjnijih komada za jesen.

Dobra vest je da ovaj trend pristaje gotovo svakoj građi. Sako od tvida daje utisak uredne siluete, dok suknja ili pantalone u istom materijalu stvaraju skladan izgled bez mnogo razmišljanja. Dovoljno je dodati jednostavne modne detalje i dobićete kombinaciju koja izgleda luksuzno, a može se nositi od jutra do večeri.