Ovan

Nedelja vam donosi mirniji tempo i priliku da se posvetite sebi i ljudima koje volite. Posle dinamičnih dana, prijaće vam odmor i razgovori koji vraćaju osmeh. U ljubavi vas očekuje više razumevanja i iskrenosti, a slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja će ih zaintrigirati. Veče je idealno za planiranje naredne sedmice.

Bik

Pred vama je dan ispunjen mirom i dobrim raspoloženjem. Porodica i bliski prijatelji biće vaš najveći izvor energije. Moguće je da ćete doneti važnu odluku vezanu za buduće planove. U ljubavi vas očekuju nežni trenuci i osećaj sigurnosti koji će vam mnogo značiti.

Blizanci

Nedelja donosi mnogo komunikacije i zanimljivih susreta. Vaša vedrina i smisao za humor osvojiće ljude oko vas. Moguće je obnavljanje kontakta sa osobom iz prošlosti. U ljubavi budite spontani i otvoreni za nova iskustva, jer vam zvezde donose lepa iznenađenja.

Rak

Dan je idealan za odmor, porodicu i punjenje energije. Intuicija će vam pomoći da rešite jednu emotivnu dilemu. Razgovor sa bliskom osobom doneće vam mir i sigurnost. U ljubavi vas očekuju toplina, pažnja i iskrena podrška.

Lav

Vaša harizma danas posebno dolazi do izražaja. Bićete u centru pažnje gde god da se pojavite, a mnogi će želeti vaše društvo. U ljubavi vas očekuju romantični trenuci i mogućnost prijatnog iznenađenja. Iskoristite dan za aktivnosti koje vas ispunjavaju.

Devica

Nedelja vas podseća da usporite i odmorite se od svakodnevnih obaveza. Ne opterećujte se sitnicama koje mogu da sačekaju. U ljubavi će iskren razgovor doneti više bliskosti i razumevanja. Veče je idealno za opuštanje i pripremu za novu sedmicu.

Vaga

Pred vama je skladan i prijatan dan. Mogući su lepi susreti, druženja i razgovori koji će vam popraviti raspoloženje. U ljubavi vas očekuju romantika, pažnja i zajednički planovi sa voljenom osobom. Prijaće vam boravak u prirodi ili na omiljenom mestu.

Škorpija

Nedelja vam donosi priliku da se oslobodite starih briga i okrenete pozitivnijim mislima. Vaša intuicija biće izuzetno snažna i pomoći će vam da donesete pravu odluku. U ljubavi vas očekuje iskren razgovor koji će učvrstiti odnos i vratiti poverenje.

Strelac

Dan je ispunjen optimizmom, dobrim raspoloženjem i željom za promenom. Moguće je spontano putovanje, izlet ili zanimljiv susret koji će vam ulepšati dan. U ljubavi vas očekuju spontani trenuci i mnogo osmeha. Prepustite se lepim događajima.

Jarac

Nedelja vam donosi priliku da se posvetite sebi i porodici. Razgovor sa bliskom osobom pomoći će vam da jasnije sagledate svoje planove za naredni period. U ljubavi pokažite više emocija i ne ustručavajte se da napravite prvi korak ka pomirenju ili zbližavanju.

Vodolija

Neočekivani susreti i zanimljive ideje obeležiće ovaj dan. Vaša kreativnost biće naglašena, a inspiracija može doći iz sasvim običnih situacija. U ljubavi budite spontani i otvoreni za prijatna iznenađenja. Veče donosi dobro raspoloženje i lepe razgovore.

Ribe

Nedelja vam donosi mir, inspiraciju i unutrašnju ravnotežu. Prijaće vam vreme provedeno u prirodi ili sa osobama koje vas iskreno razumeju. U ljubavi vas očekuju nežnost, toplina i osećaj sigurnosti. Dan završite u opuštenoj atmosferi kako biste spremni dočekali novu sedmicu.