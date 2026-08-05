Bademasti nokti, suptilna kombinacija upečatljivih stiletto i prirodnih ovalnih oblika, ove godine su postali veliki hit u salonima. Ovaj svestrani oblik idealna je osnova za jednostavno lakiranje, stilski nail art ili eksperimentalne praznične izglede.

Suženi i pažljivo oblikovani kako bi pratili bočne ivice udubljenja nokta, bademasti nokti često se mogu videti na zvezdama poput Sabrine Karpenter, Hale Beri i Nikol Kidman.

"Pružaju prirodnu iluziju izduženog nokta," objašnjava luksuzna manikirka Džordžija Barker. Triš Lomaks, slavna manikirka, upozorava da "stilista ne sme prestrogo turpijati sa svake strane slobodne ivice" kada radi na bademastim noktima.

Kada radite s prirodnim noktima, srednja dužina je idealno polazište. No, ne brinite ako su vam nokti kraći. “Profesionalni majstor manikir počeće s četvrtastim oblikom dok se ne postigne željena količina rasta”, kaže Barker. "Kad nokat počne da raste preko slobodne ivice, možete ga turpijati u ovalni oblik, a zatim ga postupno sužavati u badem." Strpljenje je ovde vaš prijatelj. "Ako sužavate ivice kada je prekratak, ne samo da će nokti izgledati neprirodno, već mogu biti skloni stresu i lomljenju", objašnjava ona.

Važno je održavati prirodne nokte hidriranima i jakima kada ih pokušavate izrasti duže.

Za posebne prilike, bademasti nokti su odličan izbor, posebno za ljubitelje klasičnog francuskog manikira. "Kada se nanese beli vrh, pojavljuje se uredna C krivina, koja izgleda ženstveno i elegantno bez napora", kaže Barker. Ovaj izgled često traže mlade za svoj dan venčanja.

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