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Lepota i Moda
Idealne posle 50: Ove frizure skidaju godine sa lica i vraćaju volumen kosi
Frizeri kažu da efekat podmlađivanja ne zavisi od dužine kose, već od dobrog šišanja
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