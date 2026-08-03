Kako godine prolaze, kosa često postaje tanja, gubi punoću i menja teksturu. Frizura koja vam je savršeno stajala pre deset ili dvadeset godina danas možda više ne ističe ono najlepše na vašem licu. Dobra vest je da nije potrebno drastično šišanje da biste izgledali mlađe.

Frizeri kažu da efekat podmlađivanja ne zavisi od dužine kose, već od dobrog šišanja, pravilnog slojevitog oblikovanja i volumena koji je prilagođen obliku lica. Evo koje su frizure među najboljim izborima za žene posle 50. godine.

Stepenasta frizura za prirodno kovrdžavu kosu

Ako imate prirodne lokne, nemojte ih skrivati. Dobro urađena stepenasta frizura daje kosi više pokreta i vizuelno podiže crte lica.

Još bolji efekat postiže se blagim šiškama koje ističu oči i omekšavaju izraz lica. Ova frizura je odličan izbor za žene koje žele više volumena bez svakodnevnog feniranja.

Duga stepenasta kosa

Duga kosa posle pedesete odavno više nije zabranjena tema. Ako je negovana i dovoljno gusta, može izgledati veoma elegantno.

Frizeri savetuju da se stepeni ne prave oko lica, već uglavnom u donjem delu kose. Tako frizura zadržava punoću, a kosa postaje lakša i prirodnije pada. Kod veoma guste kose stepenasto šišanje sprečava težak i bezobličan izgled.

Kosa do ramena

Kosa koja doseže ramena ili je malo duža smatra se jednim od najzahvalnijih izbora.

Prekratka kosa ponekad može da se širi u predelu krajeva i naruši oblik frizure, dok duža zbog svoje težine lepše pada. Blagi stepeni oko lica dodatno omekšavaju crte i daju licu svežiji izgled.

Šiške na stranu

Ako vam je kosa tanka, duže šiške počešljane na stranu mogu napraviti veliku razliku.

One stvaraju utisak gušće kose, daju više dimenzije frizuri i ublažavaju izražene crte lica. Frizeri često preporučuju i duboki razdeljak sa strane, jer kosa tada izgleda punije i življe.

Asimetrični bob

Asimetrični bob odličan je izbor za žene kojima se kosa brzo masti ili je prirodno tanja.

Nešto duža jedna strana i razdeljak sa strane stvaraju utisak veće gustine, dok frizura lepo naglašava jagodice. Važno je da linije budu mekane, jer previše precizno ošišan bob može licu dodati ozbiljniji izraz.

Moderni bob do brade

Klasični bob do brade nikada ne izlazi iz mode, ali njegova modernija verzija izgleda mnogo opuštenije.

Blago teksturisani krajevi daju osećaj gušće kose, a ova frizura podjednako lepo stoji i ravnoj i blago talasastoj kosi.

Biksi (Bixie)

Biksi je spoj piksi frizure i boba i poslednjih godina jedan je od najvećih frizerskih hitova.

Praktičan je poput kratke kose, ali zadržava dovoljno dužine da lice izgleda nežnije. Zahvaljujući stepenastom šišanju daje više volumena, naglašava jagodice i vilicu, a šiške počešljane na stranu dodatno podmlađuju izgled.

Godine nisu najvažnije

Frizeri ističu da prilikom izbora nove frizure ne treba gledati samo broj godina. Mnogo su važniji oblik lica, kvalitet kose i način života.

Dobro odabrana frizura može vizuelno zgusnuti kosu, osvežiti lice i učiniti da izgledate odmornije i mlađe, bez obzira na to da li imate 50, 60 ili više godina. Ako razmišljate o promeni, posavetujte se sa svojim frizerom kako biste pronašli model koji će najbolje odgovarati upravo vašoj kosi i crtama lica.