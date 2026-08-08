Vest je duboko potresla fudbalsku javnost, ali i podsetila na ljude koji su bili uz slavnog Argentinca mnogo pre nego što je postao jedan od najvećih fudbalera svih vremena. Pored oca, posebnu ulogu u njegovom životu imala je i njegova majka Selija Marija Kučitinji, koja je od najranijih dana pratila njegov put, od dečačkih treninga u Rosariju do svetske slave.

Iza jednog od najpoznatijih fudbalera svih vremena stoji porodica koja je od njegovih najranijih dana imala ogromnu ulogu u njegovom životu. Lionel Mesi danas je globalna sportska zvezda, osvajač brojnih trofeja i jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji, ali njegovo odrastanje bilo je daleko od glamura koji ga danas prati.

Njegova majka, Selija Marija Kučitinji (Celia María Cuccittini), bila je jedna od najvažnijih osoba u njegovom životu. Rođena je 23. januara 1960. godine u Rosariju, argentinskom gradu koji je postao poznat i kao Mesijevo rodno mesto.

Selija je poticala iz porodice skromnih prilika. Kao mlada radila je različite poslove, a porodica joj je uvek bila u centru života. Majka je četvoro dece - Rodriga, Matijasa, Marije Sol i Lionela - i zajedno sa suprugom Horheom Mesijem učestvovala je u njihovom odrastanju.

Od najranijih dana znala je koliko Lionel voli fudbal

Mesi je još kao dečak pokazivao neverovatan talenat za fudbal. Igrao je praktično gde god je stigao, a porodica je vrlo brzo shvatila da njegov talenat nije običan.

Posebno je poznata priča o njegovim počecima u lokalnom klubu Newell's Old Boys. Lionel je kao dečak privlačio pažnju zbog neverovatne kontrole lopte i sposobnosti koje su daleko prevazilazile njegov uzrast.

Međutim, njegov put nije bio jednostavan. Kao detetu dijagnostikovan mu je nedostatak hormona rasta, zbog čega mu je bila potrebna terapija koja je predstavljala veliki finansijski teret za porodicu.

Upravo tada porodica je morala da donese jednu od najvažnijih odluka u Mesijevom životu.

Selija je bila uz njega kada je otišao u Španiju

Kada je Lionel kao trinaestogodišnjak otišao u Španiju kako bi pokušao da nastavi fudbalsku karijeru u Barseloni, njegov život se iz korena promenio.

Odlazak iz Argentine za tako mladog dečaka bio je veliki emotivni udarac. Mesi je ostavio prijatelje, deo porodice i poznato okruženje kako bi dobio priliku koju možda nikada više ne bi imao.

Njegova majka ostala je veoma važna figura u njegovom životu, iako je Mesi najveći deo svog profesionalnog puta gradio u Evropi.

Kasnije, kada je postao svetski poznat, Selija je ostala daleko od klasičnog života koji prati porodice najvećih sportskih zvezda. Retko je davala intervjue i uglavnom je izbegavala medijsku pažnju.

Mesi je nikada nije zaboravio

Iako danas živi život koji uključuje luksuz, putovanja i ogromnu svetsku popularnost, Mesi je više puta pokazivao koliko mu porodica znači.

Posebno mesto u njegovom životu ima majka, kojoj je posvećivao emotivne poruke i javno zahvaljivao za podršku koju je dobijao tokom odrastanja.

Selija je tokom godina često viđana na tribinama i porodičnim okupljanjima, a njen odnos sa sinom ostao je veoma blizak.

Za razliku od mnogih roditelja poznatih sportista, ona nije pokušavala da svoju popularnost gradi preko Mesijevog imena. Njena uloga uglavnom je ostala porodična - bila je majka koja je pratila sina od njegovih prvih fudbalskih koraka do trenutka kada je postao jedan od najpoznatijih ljudi na planeti.

Porodica joj je i danas na prvom mestu

Selija je tokom Mesijeve karijere ostala vezana za njegovu porodicu. Posebno je bliska sa njegovom decom, a Mesi je u više navrata pokazivao koliko mu je važno da njegova deca odrastaju uz članove šire porodice.

Iako se o njenom privatnom životu ne zna mnogo, upravo ta povučenost deo je razloga zbog kojih javnost danas pokazuje veliko interesovanje za nju.

Lionel Mesi je odavno postao mnogo više od fudbalera. Njegovo ime prepoznaje gotovo ceo svet, ali iza tog imena stoji porodica koja je gledala njegov prvi trening, prve utakmice i prve snove.

A Selija Marija Kučitinji bila je jedna od osoba koje su bile uz njega mnogo pre nego što je svet počeo da izgovara njegovo ime.