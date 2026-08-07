Ana Ivanović upravo je pokazala zašto su duge haljine na bretele jedan od najboljih izbora za leto. Bivša teniserka poslednjih meseci često bira ženstvene modele koji jednostavno izgledaju, ali ostavljaju snažan utisak. U njenoj kolekciji izdvojilo se čak pet dugih haljina na tanke bretele, a iako su različitog kroja, svaka ima isti efekat - izdužuje figuru i daje elegantan izgled bez mnogo truda.

Jedan model je potpuno ležeran i širokog kroja, sa laganim padom materijala koji prati pokret tela. Takve haljine su idealne za vrele dane jer ne stežu i pružaju maksimalnu udobnost. Drugi modeli imaju užu, pripijeniju siluetu koja naglašava liniju tela, ali i dalje ostaje sofisticirana zahvaljujući dužini i jednostavnom kroju. Upravo zato su duge haljine na bretele izbor mnogih žena koje žele da izgledaju sređeno, a da se ne osećaju „zarobljeno“ u odeći.

Ana je pokazala i da boja pravi veliku razliku - od nežnih, neutralnih tonova koji deluju luksuzno i bezvremenski, do upečatljivijih nijansi koje odmah privlače pažnju. Tajna ovog modela je u njegovoj svestranosti. Može da se nosi uz ravne sandale tokom dana, patike za opušteniju varijantu, ali i uz elegantne štikle kada je potrebno malo glamura.

Duge haljine na bretele nisu rezervisane samo za određenu građu. Širi krojevi mogu da budu odličan izbor za one koje vole ležerniji izgled, dok modeli koji prate figuru naglašavaju obline i daju ženstvenu siluetu.

Ako postoji jedan komad koji vredi imati u letnjem garderoberu, to je upravo ovakva haljina - jednostavna, udobna i dovoljno elegantna da uvek izgleda kao dobar izbor.