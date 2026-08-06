Jednostavne, udobne i lako uklopive uz gotovo svaki odevni komad - pamučne atlet majice ovog leta postale su pravi modni hit. Dok se u inostranstvu za modele poznatih brendova izdvajaju desetine, pa čak i stotine evra, kod nas se gotovo iste mogu pronaći na pijacama za svega 400 do 500 dinara.

Reč je o klasičnim atlet majicama od 100 odsto pamuka, koje su zahvaljujući prirodnom materijalu idealan izbor za vrele letnje dane. Pamuk omogućava koži da diše, prijatan je za nošenje i upija vlagu, zbog čega mnogi upravo ovaj model smatraju nezaobilaznim delom letnje garderobe.

Njihova najveća prednost je što dolaze u različitim bojama, tj. od klasične bele, crne i sive, do bež, braon, maslinaste, plave, roze, žute i drugih nijansi koje se lako uklapaju u svaki stil. Mogu se nositi samostalno uz šorts, farmerke ili lanene pantalone, ali i ispod košulja, sakoa ili laganih kardigana.

Modni stručnjaci ističu da su upravo ovakvi jednostavni komadi osnova takozvane capsule garderobe, jer se lako kombinuju i nikada ne izlaze iz mode. Zbog toga ne čudi što su atlet majice od čistog pamuka među najtraženijim komadima leta 2026.

Na domaćim pijacama mogu se pronaći kvalitetni modeli od 100 odsto pamuka po ceni od svega 400 do 500 dinara, a izgledom i udobnošću nimalo ne zaostaju za znatno skupljim verzijama koje se prodaju širom sveta.