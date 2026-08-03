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Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bola
Kada temperature pređu 40 stepeni, većina žena odustaje od savršeno isfenirane kose jer vlaga i vrućina brzo pokvare frizuru
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Ništa joj ne može ni +40 stepeni, uvek izgleda dobro: Frizura koja odoleva visokim temperaturama, a moderna do bola
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