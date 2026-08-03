Međutim, postoji jedan trend koji upravo u takvim uslovima izgleda najbolje - "wet look".

Reč je o frizuri koja ostavlja utisak mokre kose, a poslednjih sezona postala je jedan od omiljenih izbora poznatih dama i svetskih modnih kuća. Osim što izgleda moderno i efektno, idealna je za letnje dane jer joj visoke temperature ne mogu ništa.

Za postizanje ovog izgleda potrebno je da na blago vlažnu kosu nanesete gel ili kremu za stilizovanje sa sjajnim finišem, a zatim kosu začešljate unazad ili napravite razdeljak po sredini. Frizura se može nositi na puštenoj kosi, u niskom repu ili elegantnoj punđi, pa se lako prilagođava i dnevnim i večernjim kombinacijama.

Velika prednost "wet look" frizure jeste to što nema potrebe za stalnim popravljanjem. Čak i kada je napolju sparno ili duva vetar, kosa zadržava uredan izgled, zbog čega je odličan izbor za posao, letnje šetnje, putovanja ili svečane događaje.

Ako ovog leta tražite frizuru koja spaja praktičnost i glamur, "wet look" je trend koji vredi isprobati. Izgleda sofisticirano, lako se pravi i ostaje postojan čak i tokom najtoplijih dana.