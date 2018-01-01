Lepota i Moda
Alo!

Lepota i Moda

Ne morate da se fenirate svaki dan, a ni da ih perete: 5 frizura za vrelo leto, bukvalno vam ni češalj ne treba jer su prelake za održavanje
Shutterstock/Alex_video70
Modiranje

Ne morate da se fenirate svaki dan, a ni da ih perete: 5 frizura za vrelo leto, bukvalno vam ni češalj ne treba jer su prelake za održavanje

18:56 | 0
Savršeni talasi u kosi za 5 minuta: Najlakši trik koji je zaludeo devojke!
Foto: Shutterstock
trend

Savršeni talasi u kosi za 5 minuta: Najlakši trik koji je zaludeo devojke!

17:20 | 0
Lilly online slavi 10. rođendan! Fantastični popusti tokom juna i nagradna igra - glavna nagrada automobil!
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Lilly online slavi 10. rođendan! Fantastični popusti tokom juna i nagradna igra - glavna nagrada automobil!

13:23 | 0
Kejt Midlton na svadbi nosi torbicu od 33 evra: Izgleda kao da vredi deset puta više! hit!

Kejt Midlton na svadbi nosi torbicu od 33 evra: Izgleda kao da vredi deset puta više!

13:03 | 0
Jedna papuča košta 1.000 evra, a druga 40: Koja je original Manolo Blanik, a koja Temu lažnjak?
Foto: Printscreen | Tiktok
ČIK POGODITE!

Jedna papuča košta 1.000 evra, a druga 40: Koja je original Manolo Blanik, a koja Temu lažnjak?

09:53 | 0
Dobro je da je konačno obučena, ali sada ćete prsnuti u smeh zbog frizure: Bjanka Sensori konačno nije gola, ali sintetička perika je hit
Foto: EPA | EPA/ALLISON DINNER
Modiranje

Dobro je da je konačno obučena, ali sada ćete prsnuti u smeh zbog frizure: Bjanka Sensori konačno nije gola, ali sintetička perika je hit

09:33 | 0
Slične ovakve pantalone prodaju se za 1200 dinara: Naša pevačica oduševila stajlingom koji svaka žena može da iskopira za male pare
Antonio Ahel/ATAImages
Modiranje

Slične ovakve pantalone prodaju se za 1200 dinara: Naša pevačica oduševila stajlingom koji svaka žena može da iskopira za male pare

20:59 | 0
Sve okej, ali nemojte stvarno preterivati sa njima: Kako hemijski očistiti lice kod kuće, ovo su saveti koje treba da usvojite ako ne želite da vam bukne lice
shutterstock
Nega

Sve okej, ali nemojte stvarno preterivati sa njima: Kako hemijski očistiti lice kod kuće, ovo su saveti koje treba da usvojite ako ne želite da vam bukne lice

18:26 | 0
Žene masovno prave losion od 2 sastojka: Ublažava fleke i bore, a lice blista!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
probajte!

Žene masovno prave losion od 2 sastojka: Ublažava fleke i bore, a lice blista!

11:55 | 0
Koža je na 1. mestu: Ostaje hidrirana čak i po najjačem suncu, a sve zahvaljujući ovom trendu
Shutterstock | Shutterstock
SPF

Koža je na 1. mestu: Ostaje hidrirana čak i po najjačem suncu, a sve zahvaljujući ovom trendu

10:00 | 0
Nekad dosadna, a danas hit: Obična frizura se vratila i izgleda nikad bolje
Shutterstock | Shutterstock/imifarago
Šik!

Nekad dosadna, a danas hit: Obična frizura se vratila i izgleda nikad bolje

08:32 | 0
Heklana moda nas ponovo osvaja: U ovom komadu ćete izgledati kao zvezda, a nećete se preznojavati
Foto: Profimedia | AAF / Camerapress / Profimedia
Trend

Heklana moda nas ponovo osvaja: U ovom komadu ćete izgledati kao zvezda, a nećete se preznojavati

21:00 | 0
Retro print iz 70-ih preplavio ulice Beograda: Žene prave redove za kasom zbog ove obuće
Foto: Shutterstock | shutterstock
Retro

Retro print iz 70-ih preplavio ulice Beograda: Žene prave redove za kasom zbog ove obuće

14:06 | 0
Stopala glatka kao svila bez odlaska u salon: Sve za 20 minuta!
Foto: Shutterstock | shutterstock
Kućni pedikir

Stopala glatka kao svila bez odlaska u salon: Sve za 20 minuta!

13:06 | 0
Najtraženiji pramenovi sezone: Podjednako moćno stoje i plavušama i brinetama
Foto: Shutterstock | shutterstock
Šik

Najtraženiji pramenovi sezone: Podjednako moćno stoje i plavušama i brinetama

11:36 | 0
,,Ružne sandale" kidaju: Žene ne mogu da ih se nagledaju, ovaj model osvaja na prvi pogled
Foto: Profimedia | AAF / Camerapress / Profimedia
Trend

,,Ružne sandale" kidaju: Žene ne mogu da ih se nagledaju, ovaj model osvaja na prvi pogled

16:13 | 0
Papuče koje su nekad bile smrtna presuda, ovih dana idu kao alva! Žene ih razgrabile, opet se prave liste čekanja
Naj žena/Ilustracija
O, NEEE

Papuče koje su nekad bile smrtna presuda, ovih dana idu kao alva! Žene ih razgrabile, opet se prave liste čekanja

15:01 | 0
Bombastična u 50-im: Karmen Elektra prošetala u providnoj haljini, zapalila javnost oblinama
Shutterstock | Featureflash Photo Agency / Shutterstock
Vatrena!

Bombastična u 50-im: Karmen Elektra prošetala u providnoj haljini, zapalila javnost oblinama

14:40 | 0
Ma kakvi cvetići i karnerići, pola Srbiji traži haljine sa ovom šarom: Nestaju iz prodavnica brzinom svetlosti!
Naj žena/Ilustracija
ULIČNA MODA

Ma kakvi cvetići i karnerići, pola Srbiji traži haljine sa ovom šarom: Nestaju iz prodavnica brzinom svetlosti!

10:32 | 0
Struk u prvom planu, a i visina: Plava midi haljina Kejt Midlton odlično stoji visokim ženama
Profimedia
Stajling

Struk u prvom planu, a i visina: Plava midi haljina Kejt Midlton odlično stoji visokim ženama

18:08 | 0
Bake su ga volele: Starinski manikir postao hit ove sezone, nežan, elegantan, ma savršenstvo jedno
Shutterstock | Shutterstock
Trend

Bake su ga volele: Starinski manikir postao hit ove sezone, nežan, elegantan, ma savršenstvo jedno

16:42 | 0
Najpoznatija Bugarka na svetu diktira trendove, ili je ovo promašaj? Po društvenim mrežema se šuška da ona sledeće godine vodi Evroviziju
Foto: EPA | EPA/HALDEN KROG
Top ili flop

Najpoznatija Bugarka na svetu diktira trendove, ili je ovo promašaj? Po društvenim mrežema se šuška da ona sledeće godine vodi Evroviziju

15:40 | 0
Sve mračna, ali izazovna do bola: Stajling Irine Šajk u isto vreme sve otkriva, ali i pokriva, sviđa li vam se ovo?
Foto: EPA | EPA/TERESA SUAREZ
Kombinacija

Sve mračna, ali izazovna do bola: Stajling Irine Šajk u isto vreme sve otkriva, ali i pokriva, sviđa li vam se ovo?

14:53 | 0
Najmoderniji kupaći kostim u 2026. godini: Brutalno dobro stoji svakom tipu građe
Foto: Shutterstock | shutterstock
Brutalan!

Najmoderniji kupaći kostim u 2026. godini: Brutalno dobro stoji svakom tipu građe

14:37 | 0
Kejt Midlton u haljini koja je letnja magija: Nikada ne izlazi iz mode, a laska figuri
Foto: Profimedia | Profimedia
Trendseterka

Kejt Midlton u haljini koja je letnja magija: Nikada ne izlazi iz mode, a laska figuri

13:53 | 0
Mala crna haljina kao njena – da ili ne? Aleksandra Prijović opet privlači pažnju, ali i njena torba od 30.000 evra
M.M./ATAImages
Stajling

Mala crna haljina kao njena – da ili ne? Aleksandra Prijović opet privlači pažnju, ali i njena torba od 30.000 evra

10:44 | 0
Savršena boja karmina za žene preko 40 godina: Nijansa koje Srpkinje izbegavaju učiniće da izgledate duplo mlađe
Profimedia
TOP!

Savršena boja karmina za žene preko 40 godina: Nijansa koje Srpkinje izbegavaju učiniće da izgledate duplo mlađe

10:34 | 0
Šta je marokansko kupanje, posle njega se koža sija kao zlato: Obično vam više nikada neće pasti na pamet
Shutterstock/Lucky Business
Telo

Šta je marokansko kupanje, posle njega se koža sija kao zlato: Obično vam više nikada neće pasti na pamet

09:45 | 0
Skida godine sa lica: Probajte najnoviji sastojak za podmlađivanje kože, lepota nikada nije bila ovako jednostavna
Foto: Profimedia | Mike Coppola / Getty images / Profimedia
Zablistajte!

Skida godine sa lica: Probajte najnoviji sastojak za podmlađivanje kože, lepota nikada nije bila ovako jednostavna

22:31 | 0
Crno-belo uvek prolazi: Zvezda zablistala u jednostavnom autfitu, sve začinila elegantnom frizurom
Foto: Profimedia | Profimedia
Čista desetka

Crno-belo uvek prolazi: Zvezda zablistala u jednostavnom autfitu, sve začinila elegantnom frizurom

20:30 | 0
Došle ove, došle one, ali ove su nezamenljive: Boja farmerica koja dominira ovog leta, pomahnitalo se kupuju, prave se redovi
Shutterstock/ARNIK PRATAMA
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Došle ove, došle one, ali ove su nezamenljive: Boja farmerica koja dominira ovog leta, pomahnitalo se kupuju, prave se redovi

17:33 | 0

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