Lepota i Moda
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Lepota i Moda
Shutterstock/Alex_video70
Modiranje
Ne morate da se fenirate svaki dan, a ni da ih perete: 5 frizura za vrelo leto, bukvalno vam ni češalj ne treba jer su prelake za održavanje
18:56
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0
Foto: Shutterstock
trend
Savršeni talasi u kosi za 5 minuta: Najlakši trik koji je zaludeo devojke!
17:20
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0
Lilly PROMO
OPA!
Lilly online slavi 10. rođendan! Fantastični popusti tokom juna i nagradna igra - glavna nagrada automobil!
13:23
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0
hit!
Kejt Midlton na svadbi nosi torbicu od 33 evra: Izgleda kao da vredi deset puta više!
13:03
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0
Foto: Printscreen | Tiktok
ČIK POGODITE!
Jedna papuča košta 1.000 evra, a druga 40: Koja je original Manolo Blanik, a koja Temu lažnjak?
09:53
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Foto: EPA | EPA/ALLISON DINNER
Modiranje
Dobro je da je konačno obučena, ali sada ćete prsnuti u smeh zbog frizure: Bjanka Sensori konačno nije gola, ali sintetička perika je hit
09:33
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0
Antonio Ahel/ATAImages
Modiranje
Slične ovakve pantalone prodaju se za 1200 dinara: Naša pevačica oduševila stajlingom koji svaka žena može da iskopira za male pare
20:59
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0
shutterstock
Nega
Sve okej, ali nemojte stvarno preterivati sa njima: Kako hemijski očistiti lice kod kuće, ovo su saveti koje treba da usvojite ako ne želite da vam bukne lice
18:26
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0
Foto: Shutterstock | Shutterstock
probajte!
Žene masovno prave losion od 2 sastojka: Ublažava fleke i bore, a lice blista!
11:55
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0
Shutterstock | Shutterstock
SPF
Koža je na 1. mestu: Ostaje hidrirana čak i po najjačem suncu, a sve zahvaljujući ovom trendu
10:00
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0
Shutterstock | Shutterstock/imifarago
Šik!
Nekad dosadna, a danas hit: Obična frizura se vratila i izgleda nikad bolje
08:32
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Foto: Profimedia | AAF / Camerapress / Profimedia
Trend
Heklana moda nas ponovo osvaja: U ovom komadu ćete izgledati kao zvezda, a nećete se preznojavati
21:00
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0
Foto: Shutterstock | shutterstock
Retro
Retro print iz 70-ih preplavio ulice Beograda: Žene prave redove za kasom zbog ove obuće
14:06
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0
Foto: Shutterstock | shutterstock
Kućni pedikir
Stopala glatka kao svila bez odlaska u salon: Sve za 20 minuta!
13:06
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0
Foto: Shutterstock | shutterstock
Šik
Najtraženiji pramenovi sezone: Podjednako moćno stoje i plavušama i brinetama
11:36
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0
Foto: Profimedia | AAF / Camerapress / Profimedia
Trend
,,Ružne sandale" kidaju: Žene ne mogu da ih se nagledaju, ovaj model osvaja na prvi pogled
16:13
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0
Naj žena/Ilustracija
O, NEEE
Papuče koje su nekad bile smrtna presuda, ovih dana idu kao alva! Žene ih razgrabile, opet se prave liste čekanja
15:01
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Shutterstock | Featureflash Photo Agency / Shutterstock
Vatrena!
Bombastična u 50-im: Karmen Elektra prošetala u providnoj haljini, zapalila javnost oblinama
14:40
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Naj žena/Ilustracija
ULIČNA MODA
Ma kakvi cvetići i karnerići, pola Srbiji traži haljine sa ovom šarom: Nestaju iz prodavnica brzinom svetlosti!
10:32
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0
Profimedia
Stajling
Struk u prvom planu, a i visina: Plava midi haljina Kejt Midlton odlično stoji visokim ženama
18:08
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0
Shutterstock | Shutterstock
Trend
Bake su ga volele: Starinski manikir postao hit ove sezone, nežan, elegantan, ma savršenstvo jedno
16:42
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0
Foto: EPA | EPA/HALDEN KROG
Top ili flop
Najpoznatija Bugarka na svetu diktira trendove, ili je ovo promašaj? Po društvenim mrežema se šuška da ona sledeće godine vodi Evroviziju
15:40
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0
Foto: EPA | EPA/TERESA SUAREZ
Kombinacija
Sve mračna, ali izazovna do bola: Stajling Irine Šajk u isto vreme sve otkriva, ali i pokriva, sviđa li vam se ovo?
14:53
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0
Foto: Shutterstock | shutterstock
Brutalan!
Najmoderniji kupaći kostim u 2026. godini: Brutalno dobro stoji svakom tipu građe
14:37
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0
Foto: Profimedia | Profimedia
Trendseterka
Kejt Midlton u haljini koja je letnja magija: Nikada ne izlazi iz mode, a laska figuri
13:53
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0
M.M./ATAImages
Stajling
Mala crna haljina kao njena – da ili ne? Aleksandra Prijović opet privlači pažnju, ali i njena torba od 30.000 evra
10:44
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0
Profimedia
TOP!
Savršena boja karmina za žene preko 40 godina: Nijansa koje Srpkinje izbegavaju učiniće da izgledate duplo mlađe
10:34
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0
Shutterstock/Lucky Business
Telo
Šta je marokansko kupanje, posle njega se koža sija kao zlato: Obično vam više nikada neće pasti na pamet
09:45
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0
Foto: Profimedia | Mike Coppola / Getty images / Profimedia
Zablistajte!
Skida godine sa lica: Probajte najnoviji sastojak za podmlađivanje kože, lepota nikada nije bila ovako jednostavna
22:31
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0
Foto: Profimedia | Profimedia
Čista desetka
Crno-belo uvek prolazi: Zvezda zablistala u jednostavnom autfitu, sve začinila elegantnom frizurom
20:30
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0
Shutterstock/ARNIK PRATAMA
Moda
Došle ove, došle one, ali ove su nezamenljive: Boja farmerica koja dominira ovog leta, pomahnitalo se kupuju, prave se redovi
17:33
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DOM I SAVETI
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PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU
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Dobro je da je konačno obučena, ali sada ćete prsnuti u smeh zbog frizure: Bjanka Sensori konačno nije gola, ali sintetička perika je hit
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