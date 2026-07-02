Nema dinamiku sukanja s resama niti prefinjenost svilenih slip modela. Zapravo, među svim modelima sukanja za proleće/leto 2026, skort se ne nalazi na listi ključnih trendova sezone. Ipak, i dalje se pojavljuje u kolekcijama brojnih modnih brendova kao svestran komad koji prkosi modnim pravilima s pista i iznova se nameće kao jedan od najboljih izbora za letnji kofer.

To nimalo ne iznenađuje. Zahvaljujući svom jedinstvenom dizajnu, suknja-šorts uspešno spaja sve prednosti mini suknje i šortsa. Ističe noge, ali na nešto praktičniji i udobniji način, jer na zadnjoj strani skriva kratke nogavice ili se one nalaze ispod same suknje.

Naziv skort nastao je spajanjem engleskih reči ,,skirt" (srp. suknja) i ,,shorts" (srp. šorts), a reč je o hibridnom komadu koji je već godinama stalni deo modnih kolekcija.

Još 2023. godine govorilo se o ovom modelu u njegovoj ultra mini verziji kao o nepobedivoj letnjoj uniformi koja je odavno prevazišla svoje sportske korene i postala nezaobilazan komad svake garderobe.

Mogli bismo je uporediti s omiljenom serijom koju uvek iznova gledate kada ne znate šta biste drugo ili s jednostavnom letnjom večerom za čiju pripremu treba svega pet minuta. To je siguran izbor koji nikada ne razočara kada ne znate šta da obučete, a ne želite previše da razmišljate o kombinaciji.

Još jedna velika prednost ovog odevnog komada, koji s lakoćom može postati deo vaše kapsul garderobe uz belu košulju i crne pantalone, jeste njegova raznovrsnost.

Najčešće se izrađuje od teksasa ili lana. Ipak, dostupne su i elegantnije verzije od tvida, kao i modeli krojeni u klasičnom kroju inspirisanom odelima.

Lako se kombinuje

Zbog toga je skort odlična investicija za kreiranje kancelarijskih kombinacija tokom najtoplijih letnjih dana.

Dovoljno je da ga kombinujete s jednostavnim belim topom bez rukava i omiljenim sandalama kako biste dobili sofisticiranu, ali ležernu kombinaciju s utilitarnim prizvukom.

Za one koje žele da unesu malo više boje u svoju garderobu, modeli s dezenima donose zanimljiv spoj nostalgije i egzotičnog šarma, poput ovog TIBI modela koji je potpuno u duhu estetike popularne serije ,,The White Lotus" (srp. ,,Beli lotos"), prenosi Vogue.

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