A onda je moda, kao i mnogo puta do sada, napravila potpuni zaokret.

Modeli koje smo godinama vezivali za naše bake danas su među najpoželjnijom obućom sezone. Nose ih modne influenserke, poznate glumice i žene koje obožavaju jednostavan, nenametljiv stil. Ono što je nekada bilo simbol praktičnosti, danas je postalo simbol dobrog ukusa. Udobnost je postala luksuz

Poslednjih nekoliko godina modni svet sve više se okreće komadima koji traju, koji su kvalitetni i u kojima se zaista osećamo prijatno. Zato više nije važno da obuća izgleda upadljivo – mnogo je važnije da bude udobna, funkcionalna i da može da se nosi iz dana u dan.

Upravo zbog toga veliki povratak doživele su anatomske papuče, drvene klompe i takozvane "bakine sandale". Nekada su ih mnogi nazivali "ružnim cipelama", a danas ih modni stručnjaci svrstavaju među najveće trendove leta.

Nose ih žene sa najviše stila

Da ovaj trend nije prolazan potvrđuju i modne ikone. Francuskinja Jeanne Damas, poznata po svom nenametljivom pariškom šiku, često bira upravo ovakve modele, a slične papuče nosi i Lily-Rose Depp. Njihov izbor pokazuje da moda više nije opsednuta visokim potpeticama i neudobnim modelima. Danas se mnogo više cene kvalitet, prirodni materijali i obuća u kojoj možete da provedete ceo dan.

Možda je zato moja baka Vera sve vreme bila u pravu. Dok smo mi jurili trendove, ona je znala ono što danas potvrđuju i najveći svetski dizajneri – da su najlepše cipele često upravo one u kojima se osećate najbolje.