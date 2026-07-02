Bivši bejzbol igrač Aleks Rodrigez (50) viđen je kako razmenjuje poljupce sa misterioznom brinetom na Beloj zabavi koju je u Hemptonsu organizovao biznismen Majkl Rubin.

Fotografije su nastale 1. jula, samo mesec dana nakon što je potvrđeno da su Aleks Rodrigez i njegova bivša devojka, fitnes instruktorka Džaklin Kordeiro, raskinuli posle tri godine veze.

Na fotografijama sa glamuroznog događaja, koji se tradicionalno održava tokom vikenda povodom Dana nezavisnosti SAD, Rodrigez ljubi nepoznatu ženu duge smeđe kose. U skladu sa strogim pravilom o beloj odevnoj kombinaciji, misteriozna brineta nosila je kratku belu haljinu otvorenih leđa, dok je bivši sportista bio obučen u belu košulju dugih rukava, bele pantalone i pilotske naočare.

Par je uslikan i kako se grli i smeje pored spoljnog bara, a nepoznata žena nije skidala osmeh sa lica dok ju je Rodrigez držao u zagrljaju.

Krajem maja potvrđeno je da su se Aleks Rodrigez i Džaklin Kordeiro rastali. Izvor blizak bivšem paru tada je naveo da su ostali u dobrim odnosima i da su i dalje prijatelji.

Vest o raskidu prvi je objavio TMZ, a oglasila se i sama Džaklin Kordeiro.

„Da pojasnim, Aleks i ja trenutno provodimo neko vreme odvojeno, ali među nama i dalje postoje međusobna ljubav, briga i duboko poštovanje, kao i poštovanje prema našim porodicama. Nastavljamo da podržavamo jedno drugo i ovde nema neprijateljstva, drame niti negativne priče“, izjavila je ona.

Dve nedelje pre Bele zabave, Majkl Rubin je govorio o tradicionalnom događaju i osvrnuo se na glasine da je promenio datum održavanja zbog navodnog venčanja pevačice Tejlor Svift i igrača američkog fudbala Trevisa Kelsija.

„Razmatrali smo različite datume. Svakako smo bili upoznati sa tim datumom, ali ga nismo menjali zbog toga. Bili smo svesni situacije i nismo želeli da ljudi moraju da biraju između događaja“, rekao je Rubin.

Dodao je i da ljudi dolaze na Belu zabavu bez obzira na to kada se ona održava.