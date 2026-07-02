Princeza od Velsa, Kejt Midlton, danas je prvi put ove godine posetila teniski turnir Vimbldon i odmah po dolasku priredila veliko iznenađenje.

Kejt Midlton se uputila među navijače koji su čekali u čuvenom redu za ulaznice, a mnogi od njih kampovali su u parku još od prethodne večeri. Razgovarala je sa okupljenima, rado se fotografisala, a zatim je otišla do blagajni, gde je lično pomagala u podeli jednodnevnih ulaznica.

Za ovu priliku odabrala je upečatljivo odelo u svojoj omiljenoj plavoj boji, dok je na reveru nosila tradicionalni broš u zvaničnim bojama turnira.

Kao pokroviteljka Sveengleskog kluba, Kejt redovno posećuje prestižni grend slem turnir.

Za princezu od Velsa ovo je prvi veliki društveni događaj nakon proteklog vikenda, kada je uspešno završila zahtevnu humanitarnu pešačku turu preko tri najviša vrha Velike Britanije.