Ako postoji jedan trend koji uvek nestrpljivo čekamo, onda su to boje manikira. I to s razlogom - upravo letnja sezona daje nail artistima najviše prostora za kreativnost.
Poslednjih meseci videli smo povratak hromiranih noktiju, trendove poput ,,ladybug" manikira i noktiju ukrašenih detaljima nalik nakitu, dok se istovremeno minimalistički stil sve više nameće kao izbor broj jedan. Nakon popularnosti neutralnog manikira, sada u prvi plan dolazi novi trend - ,,strawberry milkshake nails".
Minimalistički i nostalgičan manikir za leto
Iako su prognoze najavljivale leto 2026. u znaku jarkih boja, čini se da je upravo ovaj nežni manikir osvojio scenu lepote. ,,Strawberry milkshake nails" trenutno su jedan od najtraženijih trendova. Reč je o mlečnoj nijansi roze koja podseća na ombre efekat ,,baby boomer" manikira i savršeno se uklapa u estetiku ,,tihog luksuza".
Inspirisan bojom zrelih jagoda, ovaj manikir kombinuje nežne roze, bele i biserne tonove, stvarajući svež i sofisticiran izgled koji posebno lepo dolazi do izražaja na preplanuloj koži.
Kome pristaje ovaj trend?
Dobra vest je da ,,strawberry milkshake nails" pristaju gotovo svima. Posebno laskaju zrelijoj koži jer zahvaljujući suptilnoj kombinaciji bele i roze boje rukama daju svežiji i blistaviji izgled. Za najlepši efekat preporučuje se nanošenje učvršćujuće baze pre laka, kako bi nokti bili negovani, ali i besprekorno stilizovani, prenosi Elle.
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