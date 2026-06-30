Ako postoji jedan trend koji uvek nestrpljivo čekamo, onda su to boje manikira. I to s razlogom - upravo letnja sezona daje nail artistima najviše prostora za kreativnost.

Poslednjih meseci videli smo povratak hromiranih noktiju, trendove poput ,,ladybug" manikira i noktiju ukrašenih detaljima nalik nakitu, dok se istovremeno minimalistički stil sve više nameće kao izbor broj jedan. Nakon popularnosti neutralnog manikira, sada u prvi plan dolazi novi trend - ,,strawberry milkshake nails".

Minimalistički i nostalgičan manikir za leto