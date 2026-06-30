Svako godišnje doba ima svoje probleme. Zimi se čini da ne možemo da utolimo žeđ kože, proleće nas podseti koliko je važno nanositi kremu sa zaštitnim faktorom, u jesen se borimo sa uvođenjem retinoida, a leti su tamne flekice, koje se iznenada pojave na licu, jedan od glavnih problema.

Poželite li brzo da posvetlite te flekice i ujednačite ten, brzo ćete naići na savet da je vitamin C sastojak koji što pre treba da uvedete u rutinu. Ali nisu svi vitamini C isti. I ovde ne govorimo o razlikama između skupocenih formula i opcija iz drogerija.

Klasična čista askorbinska kiselina (L-askorbinska kiselina) kraljica je antioksidanasa, ali je ujedno i neverovatno osetljiva. Izuzetno je nestabilna, a letnje visoke temperature, izloženost vazduhu i UV zraci teraju je da oksidira brže nego što stignete da izgovorite „hiperpigmentacija“.

Kada čisti vitamin C oksidira, ne samo da gubi svoju efikasnost već na koži može izazvati iritacije, crvenilo i, paradoksalno, podstaći stvaranje slobodnih radikala koje zapravo pokušavate da uništite.

Letnja rutina protiv tamnih flekica

Zato su leti stabilni oblici vitamina C daleko sigurniji i pametniji izbor. Formulisani su tako da prežive letnje uslove bez promene strukture, a aktiviraju se tek u kontaktu sa vašom kožom. Ako se borite sa tamnim flekicama i želite da uvedete vitamin C u letnju rutinu, birajte formule sa stabilnim oblicima, a ovo su dva fantastična letnja heroja koja treba da imate na radaru:

Askorbil glukozid

Ovaj derivat zapravo je vitamin C povezan sa molekulom glukoze, odnosno šećera. Izuzetno je stabilan u vodi i ima prijatnu, laganu teksturu. Tek kada ga nanesete na lice, enzimi u koži polako razgrađuju tu vezu i oslobađaju čisti vitamin C.

Zašto je sigurniji leti? Pruža produženo delovanje bez naglog šoka za kožu, odlično posvetljuje flekice, a rizik od iritacija na letnjem suncu sveden je na minimum.

Etilirana askorbinska kiselina

Ako tražite nešto što je po snazi najbliže čistom vitaminu C, ali bez njegovih mana, ovo je vitamin C koji vam je potreban. Reč je o etiliranom obliku koji je rastvorljiv i u vodi i u ulju, što mu omogućava da prodre duboko u kožu.

Zašto je sigurnija leti? Neverovatno je otporna na svetlost i toplotu. Neće oksidirati ni u bočici ni na vašem licu, prenosi Vogue.

Bonus video: