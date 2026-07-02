U svetu lepote ponovo se vraća ideja prirodnog sjaja, ali u profinjenijem, tehnički dorađenom obliku.

“Golden hour” kosa inspirisana je onim kratkim, gotovo magičnim trenutkom pred zalazak sunca kada sve izgleda mekše, toplije i vizuelno savršenije. Upravo tu estetiku koloristi danas pokušavaju preneti u svakodnevni izgled kose.

Jedan od ključnih stručnjaka koji stoji iza popularizacije ovog trenda je Mat Rez, koji naglašava da se posebnost ove tehnike krije u slojevitom pristupu boji. “Volim pomešati tamnu podlogu sa svetlijim, osunčanim vrhovima koristeći svoju tehniku srednjih tonova”, kaže frizer slavnih. “Ovde uključujem još jednu boju u svoju tehniku isticanja kako bih neprimetno uklopio tamnije osnovne boje sa svetlijim ekstremnim odsjajima.”

Rez je ovu tehniku nedavno primenio na kantautorki Maren Moris, čiji je novi “sun-kissed” smeđi ton postao jedan od najtraženijih referentnih izgleda u salonima. Ideja preplanule brinete, ali s dodatnom dimenzijom svetla, ovde dobija sofisticiraniji, gotovo luksuzni karakter.

Kako objašnjava Rez, privlačnost ovog trenda leži u njegovoj prirodnosti i lakoći održavanja, ali i u vizuelnom efektu koji ostavlja snažan utisak. “Prirodna, osunčana boja kose oduvek je bila tražena. Mislim da ljudi uvek traže savršen prelaz iz tamnog u svetlo, a ovaj trend to postiže s višebojnim, dimenzionalnim rezultatima.”

Posebna vrednost ove tehnike je u tome što se prilagođava individualnoj kosi, stvarajući balans između dubine i svetline. “Sviđa mi se što ima uravnotežen ton. Savršene nijanse se besprekorno stapaju u prelazu od najtamnijih korena kose do najsvetlijih vrhova kose, sa suptilnim pramenovima koji uokviruju lice”, ističe Rez.

Ono što “golden hour” nijansu čini posebno privlačnom jeste njena fleksibilnost – može biti vrlo suptilna ili izraženija, zavisno od željenog kontrasta i ličnog stila. Ipak, stručnjaci naglašavaju kako najbolje funkcioniše na toplijim podtonovima i prirodno tamnijim bazama, gde se svetlost najlepše “lomi” kroz pramenove.

“Uvek uzmite u obzir svoju osnovnu boju kada kreirate novu siluetu,” kaže Rez. “Dubina osnovne boje u odnosu na svetli centar i istaknute delove je ono što ovom izgledu zaista daje poseban šarm!”

Kao i kod svih trendova inspirisanih slavnima, ključ je u realnim očekivanjima. Stručnjaci savetuju da se inspiracija uvek donese u salon u obliku fotografije, ali uz razumevanje da se ton i rezultat prilagođavaju teksturi, gustoći i prirodnoj boji kose. “Proverite ima li osoba koju koristite kao inspiraciju sličnu osnovnu boju, teksturu, gustoću i dužinu kose kao vi. Što ste bliže izvornoj referentnoj tački, to će vaš kolorista bolje moći formulisati i stvoriti frizuru koju tražite.”

Ipak, iako vizuelna inspiracija pomaže, konačni rezultat nikada ne bi trebao biti doslovna kopija. Svetlo, stilizovanje i fotografija mogu značajno uticati na utisak boje, pa je cilj uvek postići verziju koja najbolje funkcioniše uživo – u pokretu i prirodnom svetlu.

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