Bele bermude izdvojile su se kao jedan od najpoželjnijih komada za leto 2026. godine zahvaljujući udobnosti, svestranosti i jednostavnom uklapanju u različite modne kombinacije. Njihov produženi kroj i lagani materijali, poput lana, pamuka i tanke viskoze, čine ih idealnim izborom za najtoplije dane.

Ovaj komad garderobe lako se kombinuje sa gotovo svim bojama i stilovima, pa podjednako dobro izgleda u ležernim i elegantnijim izdanjima. Mogu se nositi uz obične majice, topove i sandale za opušten dnevni izgled, ali i uz romantične bluze, mule ili sako za sofisticiranije i poslovne prilike.

Istorija bermuda seže u 19. vek, kada su nastale na Bermudskim ostrvima kao praktičnija verzija vojnih pantalona prilagođena tropskoj klimi. Vremenom su postale neizostavan deo letnje mode, a žene su ih prihvatile kao simbol slobodnijeg i modernijeg načina odevanja.