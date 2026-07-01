Pronaći dobre farmerke danas nije nimalo lako. Treba da lepo stoje, budu udobne, lako se kombinuju i, naravno, da vrede svaki dinar koji date za njih.

Baš zato žene često godinama tragaju za “onim pravim” modelom, farmerkama koje ćete obući kad ne znate šta da obučete, a da opet izgledate sređeno.

Ove sezone posebno se izdvojilo nekoliko modela koji osvajaju i modne urednike i poznate dame. Među njima su i farmerke koje je nedavno nosila Meghan Markle tokom posete Australiji.

Rolla’s Sailor Jean – model koji je odobrila i Megan Markl

Jedan od najvećih hitova su Rolla’s Sailor Jean farmerke. Reč je o modelu sa visokim strukom i blago zvonastim nogavicama, koji vizuelno izdužuje figuru i naglašava struk.

Mnoge žene ih hvale jer lepo oblikuju telo, a istovremeno su veoma udobne za nošenje tokom celog dana. Visok struk dodatno izdužuje noge, pa figura deluje skladnije.

Posebno su praktične jer odlično idu uz majice, košulje, patike, sandale ili čizme.

Široke farmerke i dalje dominiraju

Trend širokih nogavica ne jenjava. Modeli poput Curved Wide Leg i Harley Wide Leg postali su omiljeni jer spajaju udobnost i moderan izgled.

Dobra stvar kod ovih modela je što lepo stoje ženama sa oblinama, jer prate liniju tela u gornjem delu, a zatim lagano padaju.

Tamni džins je posebno praktičan jer lako prelazi iz dnevne u večernju kombinaciju.

Povratak klasike - Levi’s 501

Kada je reč o klasici, Levi's 501 ostaje bez konkurencije.

Ovaj legendarni model sada dolazi u nešto opuštenijoj, inspirisanoj devedesetim verziji. Srednji struk i ravan kroj čine ih odličnim izborom za gotovo svaki tip građe.

Popularnost im je dodatno porasla nakon što ih je u kampanji nosila Beyoncé.

Koji model birati?

Sve zavisi od građe i stila.

Ako želite da izdužite noge - birajte visok struk

Ako želite maksimalnu udobnost-široke nogavice su pun pogodak

Ako volite bezvremensku klasiku - ravan kroj je uvek siguran izbor

Jedno je sigurno, ove godine fokus više nije na ultra-uskim modelima. U modi su farmerke koje lepo stoje, laskaju figuri i u kojima možete da dišete.