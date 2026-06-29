Ako je suditi po modnim trendovima, mini suknje ovog leta ustupaju mesto mnogo elegantnijem i sofisticiranijem modelu.

Apsolutni hit leta 2026. godine postale su midi suknje asimetričnog kroja, koje na prvi pogled osvajaju neobičnim dizajnom i ženstvenom siluetom.

Reč je o suknjama koje se najčešće završavaju ispod kolena ili na sredini listova, ali ih od klasičnih modela razlikuje asimetrični, koso sečeni rub. Upravo taj detalj daje utisak pokreta i čini da svaki korak izgleda efektno i elegantno.

Ovaj model podjednako dobro izgleda u dnevnim i večernjim kombinacijama. Može da se nosi uz jednostavnu majicu i ravne sandale za opušteni letnji izgled, ali i uz top i sandale sa potpeticom za večernje izlaske i posebne prilike.

Posebnu popularnost stekle su satenske varijante u neutralnim tonovima, poput bele, bež i puter žute...

Asimetrična midi suknja je jedan od onih komada koji uspešno spaja udobnost i eleganciju, pa ne čudi što je upravo ona postala najpoželjniji modni komad leta 2026. godine.