Kapri pantalone su se vratile na velika vrata i trenutno su jedan od najvećih trendova leta 2026. Komad koji je godinama bio pomalo zaboravljen ponovo viđamo svuda od modnih pista i Instagrama do gradskih ulica.

Ovog puta nose se mnogo modernije nego ranije. Zaboravite stare kombinacije sada su u fokusu čiste linije, jednostavni krojevi i pažljivo uklopljeni komadi koji lepo naglašavaju figuru.

Nije slučajno što su kapri pantalone ponovo hit. Moda se poslednjih sezona ozbiljno vraća estetici devedesetih i ranih dvehiljaditih, a kapri model se savršeno uklapa u taj trend. Njihova najveća prednost je dužina otkrivaju članke i listove, pa izgled deluje lagano, ženstveno i letnje.

Ipak, kod kapri pantalona postoji jedno važno pravilo balans.

Pošto se završavaju ispod kolena, najbolje izgledaju uz gornje delove koji prave dobru proporciju. To mogu biti lagane košulje, topovi uz telo ili modeli koji ističu struk.

Ako želite da vam noge izgledaju duže, birajte sandale na malu petu ili obuću sa otvorenim gornjim delom stopala.

Crne kapri pantalone su klasik

Ako želite komad koji ide uz sve, crne kapri pantalone su pun pogodak. Odlično izgledaju uz belu košulju, jednostavan top ili laganu letnju bluzu.

Takva kombinacija prolazi i za posao, i za grad, i za večernji izlazak.

Džins varijanta za svaki dan

Kapri pantalone od džinsa idealne su za opuštene letnje kombinacije. Nosite ih uz uski top, majicu bez rukava ili lanenu košulju.

Uz minimalistički nakit i ravne sandale dobijate jednostavan, a efektan outfit.

Šare i boje za hrabrije kombinacije

Leto je pravo vreme za boje i zanimljive printove. Karirani modeli ili kapri pantalone u jarkim nijansama lako mogu postati glavni komad celog stajlinga.

Poenta je da ostatak kombinacije ostane jednostavan.

Bele kapri pantalone za luksuzan letnji look

Bela boja leti uvek izgleda skupo i sveže. Bele kapri pantalone savršeno idu uz lanene košulje, topove sa tankim bretelama ili lagane pletene komade.

Uz baletanke ili elegantne sandale izgled je kompletan.

Saten za večernje prilike

Kapri pantalone nisu rezervisane samo za dnevne kombinacije. Modeli od satena ili laganih materijala odlični su za večernje izlaske, letnje proslave ili večeru na moru.

Dovoljan je elegantan top i diskretan nakit.

Kapri helanke za udobnost

Za dane kada vam je udobnost prioritet, kapri helanke su odličan izbor. Uz oversized majicu, naočare za sunce i ravne sandale dobijate praktičan, a moderan letnji outfit.

Idealne su za putovanja, šetnje i opuštene letnje dane.