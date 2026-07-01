Dok mnogi posežu za brzinskim rešenjima poput popularnog leka „ozempik“, jedna žena tvrdi da za njen ravan stomak nisu zaslužni lekovi, već jednostavna ishrana i redovno vežbanje. Đina Drevalovski, 60-ogodišnja influenserka iz Nemačke, otkrila je na svom Instagram profilu, gde je prati više od 800 hiljada ljudi, kako održava liniju i ravan stomak zahvaljujući tri jednostavna, a zasitna obroka.

„Želim da širim pozitivu i pokažem da je starenje naša supermoć“, poručila je Đina svojim pratiocima. Svi njeni obroci bogati su proteinima , jednostavni za pripremu, nutritivno uravnoteženi i, što je najvažnije, zasitni. Ovako izgleda njena ishrana:

Doručak: Kajgana s hlebom i ćuretinom (348 kalorija)

- 3 jaja

- 1 kriška integralnog hleba

- 50 g čeri paradajza

- 2 kriške dimljene ćureće šunke

Đina savetuje: „Napravite kajganu, izdubite sredinu hleba u krug, napunite ga jajima i toplim paradajzom, lagano pritisnite i stavite ćuretinu na vrh.“

Ovaj obrok sadrži 27 g proteina, 21 g ugljenih hidrata i 16,6 g zdravih masti.

Ručak: Proteinski tost sa lososom i avokadom (420 kalorija)

- 1 kriška integralnog hleba

- ½ avokada (izgnječenog s morskom solju, limetom i biberom)

- 2 tvrdo kuvana jaja

- 1 mali krastavac

- 1 kriška mariniranog lososa

- malo svežeg matičnjaka ili rukole

Kombinujte sve sastojke kao sendvič. Ovaj ručak sadrži 26 g proteina, 22 g ugljenih hidrata, 25 g masti i 7 g vlakana.

Večera: Zdravi obrok sa govedinom (oko 480 kalorija)

- 200 g goveđeg filea

- šargarepa, crvena i žuta paprika

- ananas, spanać

- beli luk, đumbir

- malo kokosovog ulja

- soja sos, jabukovo sirće, sok od narandže

- kuvana pirinač (po želji)

Prvo propržite govedinu i odložite. Potom dinstajte povrće i ananas, dodajte spanać i umak, vratite meso u tiganj i pospite susamom.

U kombinaciji s pirinčem, obrok sadrži 35 g proteina, 15 g masti i 50 g ugljenih hidrata.

„Nije svaki dan za ravan stomak i to je u redu“, poručuje Đina. „Posebno ako redovno trenirate, važno je da pravilno nahranite telo. Ovi obroci su samo predlozi, uvek ih prilagodite svom životnom stilu. Telo treba hraniti ljubavlju, a ne uskraćivanjem. Snaga je ono što se računa. Ako vam treba više energije, pojedite više ugljenih hidrata ili dodajte proteinsku pločicu.“