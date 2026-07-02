Frizura drastično utiče na izgled svake žene, a sigurno niste znali da dužina kose može da otkrije dosta toga o vašem karakteru. Uostalom, kosa je neraskidivi deo ličnosti, kao i pokazatelj ličnog stila, prenose mediji.

Kratka kosa

Odricanje od dužine je pokazatelj hrabrosti. Žene sa kratkom kosom su izrazito nezavisne i imaju jaku volju. Vole kontakt sa ljudima kao i flertovanje, i lako se povezuju sa svima. One su avanturisti i imaju čvrst karakter, zbog čega ih ljudi vole.

Bob ili do ramena

Ovakav stil omogućava lakšu kontrolu kose. To su osobe koje su iskrene, dobro organizovane, neustrašive, nemaju komplekse, mogu da rade više stvari u isto vreme, tačno znaju šta žele i prvo dobro razmisle pre nego što reaguju.

Preko ramena

Nalazite se u međuprostoru – niste sigurni da li želite dugu ili kratku kosu. Ovo je znak elegancije, ovakve osobe su harizmatične i privlače ljude prirodnom lepotom. Ne plaše se izazova i brzo stiču prijatelje.

Duga kosa

Način na koji neguju svoju kosu otkriva dosta toga o njima. One su sanjari, pažljive, strpljive i više ih zanimaju duge veze u kojima daju sve od sebe. Veoma su istrajne, i sve će uraditi da ostvare svoje snove. Takođe imaju i mnogo samopoštovanja i upornosti.