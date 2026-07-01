Britanska pevačica Dua Lipa, nakon nedavnog raskošnog venčanja sa glumcem Kalumom Tarnerom na Siciliji, vratila se svakodnevnim obavezama i poslu.

Fotografi su mladu suprugu uslikali u Njujorku, gde je stigla kako bi snimala novu muziku u čuvenom studiju Elektrik Lejdi.

Za prvi radni dan odabrala je ležerno izdanje: jednostavnu belu rebrastu majicu bez rukava i farmerke, koje je upotpunila crnim salonkama brenda Kristijan Labuten, upečatljivom kožnom ogrlicom modne kuće Kloe i predimenzioniranim sunčanim naočarima.

Zvezda je u američkoj metropoli, po svemu sudeći, svakodnevne obaveze obavljala potpuno sama, bez supruga i asistenata. Nakon izlaska iz studija za snimanje, uputila se u uobičajenu kupovinu namirnica u luksuznoj četvrti Vest Vilidž.

Iako su, prema procenama, na bajkovito venčanje i proslave u Londonu i Palermu potrošili više od 1,7 miliona dolara, poznata pevačica je na ulicama Menhetna pokazala da i nakon ulaska u brak na prvo mesto stavlja nezavisnost i potpunu prirodnost u svakodnevnom životu.