Kako godine prolaze, mnoge žene primećuju da im kosa više nije gusta kao nekada. Vlasi postaju tanje, frizura se brže slegne, a postizanje volumena zahteva sve više vremena i truda. Upravo zato frizeri sve češće preporučuju frizure koje vizuelno stvaraju utisak gušće i punije kose, bez komplikovanog svakodnevnog stilizovanja.

Jedna od njih je takozvana "bombshell midi" frizura, koja poslednjih meseci osvaja frizerske salone i društvene mreže. Reč je o frizuri srednje dužine koja uspešno spaja glamurozan izgled i praktičnost, pa je posebno omiljena među ženama starijim od 40 godina koje žele da osveže izgled i vrate punoću svojoj kosi.

Frizura koja vizuelno zgušnjava kosu

Osnova "bombshell midi" frizure su pažljivo ošišani slojevi koji kosi daju pokret i stvaraju utisak veće gustine. Mnogi je opisuju kao moderniju i elegantniju verziju popularne "butterfly" (leptir) frizure, ali sa prirodnijim izgledom koji lako pristaje gotovo svakom obliku lica.

Karakteristični su kraći pramenovi oko lica koji nežno uokviruju crte, dok zadnji deo kose zadržava dužinu. Upravo taj balans između slojeva i dužine čini da kosa izgleda bogatije, gušće i zdravije.

Za razliku od veoma stepenastih frizura, kod ovog stila krajevi nisu previše istanjeni. Blago ravan završetak daje utisak pune i negovane kose, dok razdeljak sa strane dodatno podiže kosu u korenu i stvara više volumena.

Prirodni lifting za lice

Jedan od razloga zbog kojih je ova frizura toliko popularna među ženama posle četrdesete jeste njen podmlađujući efekat.

Kraći pramenovi oko lica, često oblikovani u takozvane "curtain bangs" ili zavesa šiške, naglašavaju jagodice, otvaraju pogled i omekšavaju crte lica. Istovremeno mogu diskretno da prikriju sitne nepravilnosti i učine da lice izgleda svežije, kao da je dobilo prirodni lifting – bez ikakvih estetskih tretmana.

Glamurozna, a veoma jednostavna za održavanje

Iako izgleda kao da je upravo izašla iz salona, "bombshell midi" frizura nije zahtevna za održavanje.

Najvažnije je postići volumen. To se najlakše radi feniranjem uz pomoć okrugle četke ili moderne termo-četke. Dobar rezultat mogu dati i veliki vikleri na čičak koji podižu kosu u korenu i stvaraju prirodan volumen.

Frizeri savetuju da koristite lagane preparate za volumen koji neće otežati kosu, kako bi zadržala pokretljivost i vazdušast izgled.

Da bi frizura uvek izgledala uredno i zadržala svoj oblik, preporučuje se osvežavanje kod frizera na svakih šest do osam nedelja.

Ako imate tanku kosu koja je s godinama izgubila punoću, upravo bi "bombshell midi" mogao da bude izbor koji će vam vratiti volumen, osvežiti lice i učiniti da svakodnevno sređivanje bude mnogo jednostavnije.