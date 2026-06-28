Ovog leta pravilo je jednostavno - manje je više. Umesto teških pudera, jakog konturisanja i slojeva proizvoda, u prvi plan dolazi takozvani no make up make up trend, odnosno šminka koja izgleda kao da je gotovo i nema.

Ideja ovog trenda je da lice deluje sveže, odmorno i prirodno, kao da ste upravo došli sa odmora. Ten je lagan i blistav, pa se umesto punog prekrivanja koriste tonirane kreme ili veoma mala količina laganog pudera. Cilj nije da se prekriju sve sitne nesavršenosti, već da koža zadrži prirodan sjaj i teksturu.

Rumenilo u nežnim breskvastim i rozikastim tonovima postalo je nezaobilazan deo ovog izgleda jer licu daje zdrav i osvežen izgled. Na očima se koriste minimalne količine maskare, a obrve se samo blago raščešljavaju i fiksiraju gelom kako bi izgledale uredno, ali ne i prenaglašeno.

Usne su takođe u centru pažnje, ali na veoma suptilan način. Najčešći izbor su balzami, sjajevi i nijanse koje podsećaju na prirodnu boju usana.

Velika prednost ovog trenda je to što odlično podnosi visoke temperature. Čak i ako se šminka tokom dana malo pomeri ili izbledi zbog vrućine, lice i dalje izgleda prirodno i negovano. Upravo zbog toga no make up make up postao je najveći beauty hit leta 2026. godine i omiljeni izbor žena koje žele da izgledaju sređeno, a bez utiska da na licu nose mnogo šminke.